قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العثور على جثة مسن داخل مسكنه ببنها بعد انبعاث رائحة كريهة.. والتحريات تكشف الملابسات
ماهر عزيز: مصر بدأت تصنيع الألواح الشمسية منذ أكثر من 10 سنوات على نطاق محدود
أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد
مدبولي يتراس اجتماع الحكومة الأسبوعي في العلمين الجديدة
الاحتلال: القوات تُخلي منازل الفلسطينيين في قصرة تمهيدًا للاستيلاء عليها
أشرف زكي يتقدّم ببلاغ ضد مُروّجي شائعة وفاة الفنان توفيق عبدالحميد
رئيس الوزراء يشهد توقيع 6 اتفاقيات لتطوير 23 مركز شباب بالمحافظات
ردًا على ترامب.. قوات الباسيج: مضيق هرمز تحت سيطرة ​وإدارة إيران
5 تريليونات جنيه استثمارات في قطاع الكهرباء منذ 2014.. ماهر عزيز يكشف التفاصيل
القبض على البلوجر دهب أشرف بتهمة التعدي على طفلتين في المقطم
النائب العام يدشن الحسابات الرسمية لمعهد البحوث الجنائية | فيديو
قفزة بين الأرض والسماء.. أجرأ لقطة للكسوف| هل كانت حقيقية أم خدعة بصرية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

السجن وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبات العبث بمعدات السكك الحديد

السكك الحديد
السكك الحديد
محمد الشعراوي

وضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات رادعة بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.

ووفقا للمادة (20) مكررًا من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكررًا) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

محظورات بقانون السكة الحديد

وجاءت المادة (10) مكررًا لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها.

قانون السكة الحديد السكة الحديد معدات السكك الحديد العبث بمعدات السكك الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

منتخب مصر يكشف حقيقة طلب حسام حسن الاستغناء عن سعفان الصغير وعبد الواحد

الطقس

انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

السيدة التي تقف وراء ترامب

أنا مجرد امرأة حامل.. من هي السيدة التي أثارت نظريات المؤامرة خلف ترامب؟

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

فرج عامر

فرج عامر: ثلاثي الأهلي انتهى بهم المطاف في بيراميدز

عبدالله السعيد

بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية

يوسف بلعمري

رسمياً.. إصابة يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي

عبد الله السعيد

محمد أضا يكشف مستجدات أزمة ثلاثي الزمالك.. مفاجأة حول عبد الله السعيد

ترشيحاتنا

مجلس الأمن

مجلس الأمن يبحث اليوم تطورات اليمن وسط تصعيد عسكري وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر

أطفال يعانون من مرض السرطان في غزة

مأساة مرضى السرطان في غزة.. معدل الوفيات يتضاعف 3 مرات بعد تدمير مركز العلاج الوحيد

علم مصر

مصر تدين استهداف سفينة تجارية يمنية في البحر الأحمر

بالصور

ليس ما تأكله فقط.. توقيت وجباتك قد يغير صحتك

تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة
تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة
تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة

عيار 21 يصعد 120 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

استقرار الدولار وانخفاض الريال..أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

كارمن سليمان تبهر متابعيها بـ لوك صيفي في أحدث ظهور

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد