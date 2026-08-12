القبض على المتهمين بسرقة دراجة نارية بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من 3 أشخاص لقيامهم بسرقة دراجته النارية أثناء توقفها بأحد الشوارع بأسيوط.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 21/ يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بسرقة دراجته النارية حال توقفها أمام منزله.



أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بنطاق محافظة أسيوط).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المُستولى عليها ودراجة آخرى "مُبلغ بسرقتها"، وكذا الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعتين .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.