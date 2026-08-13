نواب البرلمان: توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد المصري

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء وتعظيم القيمة المضافة لها، إلى جانب الأسمدة والعناصر الأرضية النادرة، مؤكدين أن التوجه يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من ثروات مصر الطبيعية، ودعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

وقال النواب في تصريح خاص لـصدي البلد" إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد استخراج الخامات إلى تصنيعها محليًا وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم قدرته على جذب الاستثمارات في الصناعات المتقدمة.

محمد سمير: التصنيع المحلي يحول الموارد الطبيعية إلى قوة اقتصادية

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس بشأن توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة تمثل توجهًا اقتصاديًا مهمًا نحو تعظيم القيمة المضافة للموارد المصرية.

وأوضح في تصريح خاص لـصدي البلد" أن تصنيع الخامات محليًا يساهم في زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مصر لديها فرصة حقيقية لبناء صناعات تحويلية متطورة قائمة على مواردها الطبيعية.

وشدد على أهمية دعم البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، حتى لا يقتصر التعامل مع هذه الموارد على استخراجها، وإنما يمتد إلى إنتاج منتجات وسيطة ونهائية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

أحمد سمير: من الخامة إلى منتج عالمي

وقال النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة يمثل فرصة لتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني، خاصة أن هذه الموارد تدخل في العديد من الصناعات الحديثة.

وأضاف في تصريح خاص لـصدي البلد" أن التوسع في التصنيع المحلي يمكن أن يوفر موارد دولارية جديدة، ويدعم الصادرات، ويقلل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن جذب استثمارات صناعية متخصصة ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وأكد ضرورة ربط مشروعات استخراج الخامات بمجمعات صناعية قادرة على إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، بما يسمح لمصر بالاندماج بصورة أكبر في سلاسل الإمداد العالمية.

أحمد جابر: ثروات مصر تتحول إلى مشروعات وصادرات

وأكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس تعكس رؤية واضحة للاستفادة من الموارد الطبيعية المصرية باعتبارها قاعدة لإقامة صناعات جديدة وليس مجرد خامات قابلة للاستخراج.

وأشار في تصريح خاص لـصدي البلد" إلى أن تعظيم القيمة المضافة للرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة يمكن أن يفتح المجال أمام استثمارات جديدة وصناعات متخصصة وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وشدد على أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات التحويلية، وتوفير الحوافز اللازمة لإقامة مشروعات تستفيد من هذه الموارد وتنتج سلعًا قادرة على المنافسة والتصدير.

نجلاء العسيلي: ثروات مصر ليست خامات للتصدير

وأشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس، مؤكدة أن تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية يجب أن يكون أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية الصناعية.

وقالت في تصريح خاص لـصدي البلد" إن تصنيع الرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة محليًا يمكن أن يدعم زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية وتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب خلق فرص عمل ورفع كفاءة العمالة المصرية.

وأكدت ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة للصناعات التحويلية، من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز المناسبة وتشجيع الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص.