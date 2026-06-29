محافظ الأقصر يتابع موقف تسليم وتشغيل مشروعات «حياة كريمة» ويؤكد سرعة الانتهاء من إجراءات الاستلام

عقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اجتماعًا لمتابعة موقف تسليم وتشغيل مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة مع رؤساء المراكز والمدن للإسراع في إنهاء إجراءات التسليم والتشغيل، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين من المشروعات المنفذة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد حسن ممثل المكتب الفني برئاسة مجلس الوزراء، والمهندسة رقية حماد مدير فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب، والمهندس محمد فوزي نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وياسر جاد مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمحافظة الأقصر.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مخطط مشروع الصرف الصحي بشرق إسنا، وموقف الأعمال الجارية، إلى جانب عرض محاضر استلام المشروعات التي تم الانتهاء منها، ومناقشة الإجراءات الخاصة بسرعة تسليمها وتشغيلها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأكد محافظ الأقصر على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية المعنية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه عمليات التسليم أو التشغيل، لضمان دخول المشروعات الخدمة وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة داخل قرى المحافظة.