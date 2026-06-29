محافظ الأقصر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم

شارك المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، في احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم، التي تنظمها وزارة الصحة والسكان سنويًا ، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم وتشجيع المواطنين على المشاركة التطوعية .

وتأتي حملة التبرع بالدم ، وذلك بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم، والذى يوافق اليوم ٢٩ يونيو.

وشارك في الاحتفالية اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور أحمد صبري الملاح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور محمد عبد النعيم مدير بنك الدم الإقليمي.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذه الفعالية تأتي في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على ضمان وجود مخزون استراتيجي من جميع فصائل الدم، بما يضمن توفير الدم اللازم للمرضى والمصابين في الوقت المناسب.

وشهدت الاحتفالية، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين أمام معبد الأقصر بكورنيش النيل، بالتزامن مع احتفالية موازية بميدان صلاح الدين، تنظيم حملات للتبرع بالدم من خلال الفرق الطبية ، إلى جانب توفير سيارات مجهزة للتبرع بالدم ، وتكريم المتبرعين بهدايا رمزية تقديرًا لدورهم الإنساني.

وأكد محافظ الأقصر أهمية هذه المبادرات الإنسانية في إنقاذ حياة المرضى، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجهات الصحية والتنفيذية ، مؤكدًا أن التبرع بالدم واجبًا إنسانيًا يسهم في إنقاذ الأرواح وتعزيز منظومة الرعاية الصحية.