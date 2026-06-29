قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تعزي قطر في وفاة مواطن بالعمليات العسكرية بالمنطقة
كأس العالم .. البرازيل يقلب الطاولة على اليابان في الوقت القاتل ويتأهل لدور الـ16
أول تعليق من الشباب والرياضة على مصرع سباح بني عبيد غرقا
الفراعنة يسبقون الجميع.. مفاجأة عربية في كأس العالم
منزل متنقل كامل التجهيزات للبيع .. بسعر يتخطى مليون دولار | صور
الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية يدفعان الاستثمارات النرويجية للتوسع في السوق المصري
اعتماد هبوط الدراويش رسميا .. اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلي بقرعة القسم الثاني
أبو العينين: الحوافز الضريبية شجعت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للاقتصاد الرسمي
أحمد موسى: إيران لن تتخلى عن السلاح النووي
القطارات كانت مريضة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي قضى على العشوائيات
إيطاليا: اتفاق لبنان وإسرائيل خطوة مهمة وروما مستعدة لدعم مرحلة ما بعد اليونيفيل
خالد عبد الغفار وهالة زايد وكمال أبو عيطة الأبرز .. وزراء وشخصيات عامة في عزاء وزير الصحة الأسبق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم

محافظ الأقصر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم
محافظ الأقصر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم
شمس يونس

شارك المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، في احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم، التي تنظمها وزارة الصحة والسكان سنويًا ، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم وتشجيع المواطنين على المشاركة التطوعية .

وتأتي حملة التبرع بالدم ، وذلك بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم، والذى يوافق اليوم ٢٩ يونيو.

وشارك في الاحتفالية اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور أحمد صبري الملاح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور محمد عبد النعيم مدير بنك الدم الإقليمي.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذه الفعالية تأتي في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على ضمان وجود مخزون استراتيجي من جميع فصائل الدم، بما يضمن توفير الدم اللازم للمرضى والمصابين في الوقت المناسب.

وشهدت الاحتفالية، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين أمام معبد الأقصر بكورنيش النيل، بالتزامن مع احتفالية موازية بميدان صلاح الدين، تنظيم حملات للتبرع بالدم من خلال الفرق الطبية ، إلى جانب توفير سيارات مجهزة للتبرع بالدم ، وتكريم المتبرعين بهدايا رمزية تقديرًا لدورهم الإنساني.

وأكد محافظ الأقصر أهمية هذه المبادرات الإنسانية في إنقاذ حياة المرضى، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجهات الصحية والتنفيذية ، مؤكدًا أن التبرع بالدم واجبًا إنسانيًا يسهم في إنقاذ الأرواح وتعزيز منظومة الرعاية الصحية.

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

هبة مجدي

مصدر مقرب يكشف حقيقة إصابة هبة مجدي بالسرطان |خاص

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

المنشور

يتاجر في المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة لاعب المصارعة المحبوس

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 .. جدول الأجور الجديدة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

خسارة فادحة لـ الجنيه الذهب خلال أسبوع

ترشيحاتنا

الجمع بين الصلوات

هل يجوز الجمع بين الصلوات بدون عذر؟.. أمين الإفتاء يجيب

أذكار المساء

أذكار المساء الصحيحة.. كلمات من سنة النبي تحفظك حتى الصباح

دار الإفتاء

الإفتاء: عمل مقاطع مصورة للسخرية من الصلاة حرام شرعا وفعل مجرم قانونا

بالصور

أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية

أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية
أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية
أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية

نسرين طافش بين الفن والحياة الخاصة.. محطات أثارت الجدل وانفصال متكرر | تقرير

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

قبل إعلان إصابتها بالسرطان.. لقطات رومانسية جمعت هبة مجدي بزوجها تخطف القلوب

قبل إعلان إصابتها بالسرطان.. لقطات رومانسية جمعت هبة مجدي بزوجها تخطف القلوب
قبل إعلان إصابتها بالسرطان.. لقطات رومانسية جمعت هبة مجدي بزوجها تخطف القلوب
قبل إعلان إصابتها بالسرطان.. لقطات رومانسية جمعت هبة مجدي بزوجها تخطف القلوب

طريقة عمل آيس كريم المانجو بمكونين فقط.. وصفة صيفية منعشة بدون ماكينة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بمكونين فقط.. وصفة صيفية منعشة بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بمكونين فقط.. وصفة صيفية منعشة بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بمكونين فقط.. وصفة صيفية منعشة بدون ماكينة

فيديو

الفريق ياسر الطودي

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد