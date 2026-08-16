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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سلاف فواخرجي لـ صدى البلد: الأمومة أصعب تحدٍ.. وأدعم أبنائي ولا مانع من الدخول لعالم التمثيل.. فيديو

النجمة سلاف فواخرجي مع أوركيد سامي
النجمة سلاف فواخرجي مع أوركيد سامي
تصوير أحمد رمضان   -  
أوركيد سامي

أكدت النجمة السورية سلاف فواخرجي أن الأمومة من أهم الأشياء في حياتها، مشيرة إلى أنها تحرص دائمًا على تحقيق التوازن بين عملها الفني وبيتها وأبنائها، رغم الصعوبات والتحديات التي تفرضها طبيعة عملها.

جاء ذلك خلال ندوة تكريمها، في موقع صدي البلد الاخباري التي تحدثت خلالها عن تجربتها الشخصية في الأمومة، وعلاقتها بابنيها  وحمزة، و علي  إلى جانب موقفها من دخولهما عالم الفن والتمثيل مستقبلًا.

وقالت سلاف فواخرجي  إن الأمومة من أصعب التجارب التي يمكن أن تمر بها المرأة، لكنها في الوقت نفسه من أجمل الأشياء في الدنيا، موضحة أن الأم دائمًا ما تشعر بأنها مقصرة تجاه أبنائها، إلا أنها تحاول باستمرار تعويضهم عن أي وقت لم تتمكن من قضائه معهم بسبب ارتباطاتها العملية.

وأضافت أنها تحاول بشكل دائم الموازنة بين حياتها المهنية ومسؤولياتها داخل المنزل، مؤكدة أن وجود الأبناء في حياة الإنسان يمثل تحديًا كبيرًا، لكنه يمنحه في المقابل الكثير من الحب والدعم والمعنى.

وتطرقت سلاف فواخرجي  خلال الندوة إلى مستقبل أبنائها، كاشفة أنها لا تمانع على الإطلاق في دخولهما مجال التمثيل بشكل احترافي، إذا كان ذلك اختيارهما ورغبتهما الشخصية.

وأوضحت أن ابنها علي يدرس الإخراج السينمائي، بينما سبق لابنها حمزة أن خاض تجربة التمثيل معها عندما كان صغيرًا، كما شارك علي وحمزة معها في أعمال فنية خلال طفولتهما.

وأكدت الفنانة أنها ستدعم أبناءها إذا قررا خوض تجربة التمثيل بشكل احترافي، مشددة على أن الأهم بالنسبة لها أن يكون القرار نابعًا منهما وأن يختارا الطريق الذي يشعران أنه مناسب لهما.

وتحدثت سلاف فواخرجي عن طبيعة علاقتها بابنيها، مؤكدة أنها تقوم على الصداقة والتفاهم المتبادل، وأنهما لا يكتفيان بتلقي النصائح منها، بل يقدمان لها أيضًا آراءهما ونصائحهما فيما يتعلق بعملها وحياتها.

وقالت إن أبناءها أصبحوا قادرين على مناقشتها وإبداء آرائهم في أعمالها، مشيرة إلى أن النصائح بين أفراد الأسرة تسير في الاتجاهين، فهي تنصحهم وهم أيضًا يقدمون لها وجهات نظرهم.

وشددت على أنها تحرص على الاستماع إليهما، كما تطلب منهما الاستماع إلى نصائحها، خاصة فيما يتعلق بمستقبلهما وتكوين شخصيتهما واختياراتهما في الحياة.

وكشفت سلاف فواخرجي أن اهتمامها بتعليم أبنائها لم يكن قائمًا فقط على الحصول على درجات دراسية مرتفعة، موضحة أن ما كان يهمها عندما كانا صغيرين هو أن يفهما ما يدرساه، وأن يكون لديهما القدرة على الحديث والتعلم واكتساب المعرفة.

وأكدت أن الاستثمار في العلم من أهم النصائح التي تحرص على توجيهها لأبنائها، معتبرة أن التعليم والمعرفة يمثلان أساسًا مهمًا في بناء الإنسان ومستقبله، سواء اختار العمل في المجال الفني أو أي مجال آخر.

وأضافت أن تجربتها كأم جعلتها أكثر اهتمامًا بأن يمتلك أبناؤها القدرة على التفكير والفهم واكتساب المعرفة، وليس مجرد التركيز على النتائج أو الدرجات وحدها.
وتأتي تصريحات سلاف فواخرجي  لتكشف جانبًا مختلفًا من حياتها بعيدًا عن الشاشة، إذ تحدثت بصراحة عن علاقتها بأبنائها، وكيف تحاول أن تكون قريبة منهما رغم انشغالاتها الفنية.

وأكدت أن مسؤولية الأمومة ليست سهلة، وأن المرأة قد تشعر في كثير من الأحيان بأنها لم تمنح أبناءها الوقت الكافي، إلا أن المهم بالنسبة لها هو الاستمرار في المحاولة والحفاظ على التواصل معهم وتعويضهم عن الأوقات التي تفرض ظروف العمل الابتعاد عنهم.

كما عكست حديثها عن أبنائها مدى احترامها لاختياراتهما المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالفن، حيث أكدت استعدادها لدعمهما إذا اختارا دخول المجال بشكل احترافي، مع منح كل منهما الحرية في تحديد مستقبله والطريق الذي يرغب في السير فيه.

وتواصل سلاف فواخرجي  حضورها الفني بالتوازي مع اهتمامها بحياتها الأسرية، مؤكدة أن النجاح بالنسبة لها لا يرتبط بالعمل فقط، وإنما يشمل أيضًا قدرتها على الحفاظ على علاقتها بأبنائها ومساندتهم في اختياراتهم، سواء في الدراسة أو العمل أو الحياة بشكل عام.


 

النجمة سلاف فواخرجي اخبار الفن نجوم الفن موقع صدي البلد

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