اجتماع لمتابعة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمستودع الإستراتيجي بالأقصر

عقد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اجتماعًا مع ممثلي شركة حسن علام، لأعمال توصيل خدمة مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي للمستودع الإستراتيجي بالأقصر، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات العمل.

وأكد رئيس الشركة خلال الاجتماع على أهمية تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، بما يضمن حسن سير العمل وسرعة الانتهاء من المشروع وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، تنفيذًا لخطة الشركة في دعم البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.