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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادًا للأنشطة الصيفية.. وكيل تعليم الأقصر يناقش تفعيل النوادي الصيفية

استعدادًا للأنشطة الصيفية.. وكيل تعليم الأقصر يناقش تفعيل النوادي الصيفية ودعم المدارس بالأخصائيين الاجتماعيين
استعدادًا للأنشطة الصيفية.. وكيل تعليم الأقصر يناقش تفعيل النوادي الصيفية ودعم المدارس بالأخصائيين الاجتماعيين
شمس يونس

عقد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر اجتماعًا مع موجهي التربية الاجتماعية بالإدارات التعليمية بحضور رفاعي سيد موجه عام التربية الاجتماعية وذلك في إطار الاستعدادات للأنشطة الصيفية وتنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبرعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم خلال الاجتماع أهمية الدور الذي يؤديه موجهو وأخصائيو التربية الاجتماعية في دعم العملية التعليمية وتعزيز الأنشطة التربوية التي تسهم في تنمية شخصية الطلاب وغرس القيم الإيجابية لديهم إلى جانب اكتشاف مواهبهم وصقل قدراتهم.

وتناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة بتشغيل النوادي الصيفية داخل المدارس مع التأكيد على ضرورة تفعيلها بصورة تحقق الاستفادة القصوى للطلاب من الإجازة الصيفية من خلال تنفيذ برامج وأنشطة ثقافية ورياضية وفنية واجتماعية متنوعة توفر بيئة تعليمية جاذبة وآمنة.

كما ناقش الحضور موقف العجز والزيادة في أعداد الأخصائيين الاجتماعيين بمختلف المدارس والإدارات التعليمية وبحث آليات إعادة توزيع الكوادر المتاحة بما يحقق التوازن بين المدارس ويسهم في سد الاحتياجات الفعلية ورفع كفاءة الخدمات التربوية المقدمة للطلاب.

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