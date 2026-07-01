نجاح استئصال ورم بالكُلى بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالكُلى اليمنى مع الحفاظ على الكُلى ووظيفتها، في إنجاز طبي جديد يعكس تطور الخدمات العلاجية والتخصصية التي تقدمها مستشفيات الهيئة.

واستقبلت المستشفى شابًا في العقد الثالث من العمر كان يعاني من آلام حادة بالجانب الأيمن من البطن، مصحوبة بقيء متكرر ونزيف بالبول تسبب في إصابته بأنيميا شديدة. وعلى الفور خضع المريض لفحوصات معملية وأشعات تشخيصية دقيقة، كشفت عن وجود ورم بالكُلى اليمنى، ليتم إعداد خطة علاجية متكاملة بعد تقييم حالته من مختلف الجوانب الطبية.

وبعد استكمال جميع الفحوصات اللازمة، قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي لاستئصال الورم مع الحفاظ على الكُلى، بدلًا من استئصالها بالكامل، وهو ما يُعد من الجراحات الدقيقة التي تتطلب مهارة عالية وخبرة متخصصة، نظرًا لأهميتها في الحفاظ على وظائف الكُلى وتقليل المضاعفات وتحسين جودة حياة المريض.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن نجاح هذه الجراحة يعكس ما تمتلكه مستشفى الكرنك الدولي من كوادر طبية متميزة وتجهيزات متطورة، وقدرتها على إجراء التدخلات الجراحية المعقدة وفق أحدث البروتوكولات والمعايير الطبية، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة ومتكاملة للمرضى.

وأجرى الجراحة فريق طبي ضم الأستاذ الدكتور مدحت الهواري أستاذ جراحة ومناظير المسالك البولية بجامعة أسيوط واستشاري جراحة المسالك البولية بمستشفى الكرنك الدولي، والدكتور مجدي مجلع استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى، والدكتور محمود إسماعيل استشاري التخدير، بمشاركة فريق تمريض العمليات محمد خيري ومصطفى سيد، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد العجمي مدير مستشفى الكرنك الدولي.