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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر تشهد أعمال القرعة العلنية لـ36 خط سير جديد

قاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر تشهد أعمال القرعة العلنية لـ٣٦ خط سير جديد
قاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر تشهد أعمال القرعة العلنية لـ٣٦ خط سير جديد
شمس يونس

تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وبإشراف  وحضور اللواء محمد  صحصاح السكرتير المساعد ورئيس اللجنة العليا للمواقف بالمحافظة .

أجريت اليوم الأربعاء،  بالقاعة الرئيسية بالمركز الدولي للمؤتمرات ، القرعة العلنية بواسطة اللجنة المشكلة بالقرار 842 لسنة 2025 لتنظيم قرعة علنية لاختيار عدد (36) خط سير جديد من المواطنين المتقدمين للحصول على خط سير من خطوط السير الجديدة ، وذلك بحضور اللجنة الثلاثية المكونة من رمضان محمد حسنين مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والإدارية، وراندا سيف مدير الادارة العامة للتفتيش المالي والإداري وأحمد عبد الرحيم مدير الادارة العامة  للشئون القانونية ، وبحضور مؤمن عبد النبي مدير مشروع المواقف بالمحافظة.

وبلغ عدد الملفات التى تقدمت (312) ضمن خطوط السير المطلوبة وهى على النحو التالى :- 

خط سير ( الاقصر -  طيبة ) المطلوب طبقا لكراسة الشروط والمواصفات عدد 21 خط سير، حيث تقدم للجنة الفحص عدد 275 طلب خط سير واجريت القرعة العلنية لاختيار عدد 21 خط سير اساسى وعدد 21 احتياطى .

أما بالنسبة لخط سير ( الأقصر – البغدادى – الشادر) المطلوب طبقا لكراسة الشروط والمواصفات عدد 15 خط سير، وتقدم للجنة الفحص عدد 37 طلب خط سير واجريت القرعة العلنية لاختيار عدد 15 خط سير اساسى وعدد 15 احتياطى.

ووفقاً لكراسة الشروط والمواصفات يجب على الفائزين بالخطوط الأساسية التوجه لإدارة المواقف الاسبوع المقبل لإستكمال باقى الإجراءات.

كما يمنح الفائز بالقرعة العلنية مدة شهرين من تاريخ اخطاره عن طريق إدارة المواقف لشراء سيارة بالمواصفات المشار إليها بكراسة الشروط والمواصفات، وإنهاء إجراءات الترخيص، وفى حالة عدم الإلتزام بالشروط يتم الاستبعاد مع الاخذ بالترتيب بكشف الاحتياطي لكل خط سير.

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