قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديوهات بأسلوب تيك توك.. جوجل تحول ملاحظات NotebookLM إلى محتوى بصري
سمير راغب: بيان 3 يوليو جسّد إرادة المصريين ومثّل نقطة انطلاق الجمهورية الجديدة
قبل لقاء اليوم...تاريخ مواجهات منتخب مصر واستراليا
خطة زمنية لرفع نواتج التطهير وتطهير ترعة الهجارسة.. أبرز قرارات وزير الري بالبحيرة
بعد موافقة النواب.. تعديل جديد ينهي الازدواج الضريبي على الأسهم المقيدة بالبورصة
ضبط المتهم بقتـ.ل شقيقه ونجليه وإلقاء الجثامين في النيل بـ سوهاج
مصر تطالب مجلس حقوق الإنسان بهدنة إنسانية عاجلة في السودان
وجبة الحواوشي تتسبب في إصابة 12 شخصًا باشتباه تسمم بسوهاج
عالم أزهري: تغيير اسم الرشوة لا يبدل حكمها الشرعي وجميع صورها محرمة
روسيا: مقتل 8500 مدني وإصابة 22500 آخرين في هجمات للقوات الأوكرانية منذ فبراير 2022
فيروس شديد العدوي.. إصابة 100 راكب بمرض خطير على سفينة سياحية أمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القوافل العلاجية بصحة الأقصر تقدم 75 ألف خدمة طبية خلال 11 شهرا

بالأرقام.. القوافل العلاجية بصحة الأقصر تقدم أكثر من 75 ألف خدمة طبية خلال 11 شهرًا
بالأرقام.. القوافل العلاجية بصحة الأقصر تقدم أكثر من 75 ألف خدمة طبية خلال 11 شهرًا
شمس يونس

واصلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين بمختلف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك وفق توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتحت إشراف الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وبمتابعة الدكتورة نهاد نصر الدين منسق القوافل العلاجية.

وكشفت مديرية الصحة عن حصاد أعمال القوافل العلاجية خلال الفترة من بداية يوليو 2025 وحتى نهاية مايو 2026، حيث تم تنفيذ 43 قافلة طبية بمراكز الشباب والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، لتقديم خدمات طبية مجانية في مختلف التخصصات.

وأسفرت القوافل عن توقيع الكشف الطبي على 30 ألفًا و481 مواطنًا، وصرف العلاج بالمجان لـ30 ألفًا و377 حالة، إلى جانب إجراء 6 آلاف و569 فحصًا معمليًا، وتقديم 518 خدمة أشعة، وتحويل 99 حالة إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.

كما شهدت القوافل إجراء 20 حالة خلع أسنان، وتقديم خدمات التثقيف الصحي لـ4 آلاف و369 مواطنًا، بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرة «افحص واطمن» لـ3 آلاف و569 مواطنًا، بما يعكس حرص المديرية على تعزيز الكشف المبكر عن الأمراض ورفع الوعي الصحي بين المواطنين.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر أن إجمالي الخدمات الطبية التي تم تقديمها من خلال القوافل العلاجية خلال الفترة المشار إليها بلغ 75 ألفًا و982 خدمة طبية، مشيرة إلى استمرار تنفيذ القوافل العلاجية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يضمن وصول الخدمة الصحية للمواطنين وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.

الاقصر اخبار الأقصر صحة الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر الآن

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

كأس العالم

تأهل 12 منتخبا إلى ثمن نهائي كأس العالم حتّى الآن.. مواجهات نارية بدور الـ16

امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين

جدول الثانوية العامة 2026| بدء امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين غداً

طقس شديد الحرارة

موجة حر جديدة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. والحرارة المحسوسة التحدي الأكبر

تحت السن

تعرف على عدد حلقات مسلسل تحت السن .. وموعد طرح الجديدة

سويسيرا والجزائر

الجزائر تودع كأس العالم بالخسارة أمام سويسرا

ترشيحاتنا

التعليم العالي

وزير التعليم العالي يعلن إطلاق منظومة وطنية متكاملة لربط البحث العلمي بالصناعة والتحول نحو اقتصاد المعرفة

القطن

الذهب الأبيض يعود بقوة.. الزراعة تعلن المحافظات الأكثر زراعة للقطن

جامعة القاهرة

مجلة المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة تواصل صعودها الدولي.. وترفع جميع مؤشراتها العالمية وفق أحدث تقارير Clarivate Analytics

بالصور

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فستان لافت.. بوسي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد