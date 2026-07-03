القوافل العلاجية بصحة الأقصر تقدم 75 ألف خدمة طبية خلال 11 شهرا

واصلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين بمختلف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك وفق توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتحت إشراف الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وبمتابعة الدكتورة نهاد نصر الدين منسق القوافل العلاجية.

وكشفت مديرية الصحة عن حصاد أعمال القوافل العلاجية خلال الفترة من بداية يوليو 2025 وحتى نهاية مايو 2026، حيث تم تنفيذ 43 قافلة طبية بمراكز الشباب والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، لتقديم خدمات طبية مجانية في مختلف التخصصات.

وأسفرت القوافل عن توقيع الكشف الطبي على 30 ألفًا و481 مواطنًا، وصرف العلاج بالمجان لـ30 ألفًا و377 حالة، إلى جانب إجراء 6 آلاف و569 فحصًا معمليًا، وتقديم 518 خدمة أشعة، وتحويل 99 حالة إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.

كما شهدت القوافل إجراء 20 حالة خلع أسنان، وتقديم خدمات التثقيف الصحي لـ4 آلاف و369 مواطنًا، بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرة «افحص واطمن» لـ3 آلاف و569 مواطنًا، بما يعكس حرص المديرية على تعزيز الكشف المبكر عن الأمراض ورفع الوعي الصحي بين المواطنين.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر أن إجمالي الخدمات الطبية التي تم تقديمها من خلال القوافل العلاجية خلال الفترة المشار إليها بلغ 75 ألفًا و982 خدمة طبية، مشيرة إلى استمرار تنفيذ القوافل العلاجية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يضمن وصول الخدمة الصحية للمواطنين وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.