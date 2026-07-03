826 محضرًا تموينيًا و79 مليون رغيف مدعم.. حصاد جهود تموين الأقصر خلال يونيو 2026

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر جهودها المكثفة خلال شهر يونيو 2026 لضمان انتظام منظومة الدعم وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مع استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود لضبط المخالفات وحماية حقوق المستهلكين.

وشهدت منظومة الخبز المدعم انتظامًا كاملًا، حيث تم صرف نحو 79 مليون رغيف خبز بلدي مدعم للمواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية، بمتوسط يومي بلغ 2.6 مليون رغيف من خلال 310 مخابز بلدية مدعمة، كما جرى توزيع 3670 طنًا من الدقيق المدعم عبر 543 مستودعًا على مستوى المحافظة.

وفي منظومة السلع التموينية، بلغت نسبة صرف المقررات التموينية خلال يونيو 99% من إجمالي المستحقين، إلى جانب صرف سلع حرة بقيمة 370 ألف جنيه مقابل فارق نقاط الخبز لعدد 19 ألفًا و571 بطاقة تموينية، للمواطنين الذين وفروا جزءًا من حصص الخبز المقررة لهم.

كما شهد قطاع المواد البترولية استقرارًا كاملًا، مع انتظام العمل بجميع محطات الوقود وتوافر البنزين والسولار دون تسجيل أي أزمات أو شكاوى، فيما واصل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود ومستودعات التوزيع العمل بكفاءة، حيث تم توزيع 258 ألفًا و670 أسطوانة بوتاجاز منزلية، و22 ألفًا و50 أسطوانة تجارية.

وفي إطار سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، تعاملت المديرية مع 318 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وحققت نسبة إنجاز بلغت 100%، وشملت الشكاوى موضوعات تتعلق بالبطاقات التموينية وإضافة المواليد وإيقاف البطاقات وتعديل بيانات الأسر وغيرها.

وفي ملف توريد القمح المحلي، بلغ إجمالي الكميات التي تم استلامها منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل وحتى 30 يونيو 2026 نحو 26 ألفًا و900.990 طن من القمح المحلي، بنسبة إشغال بلغت 79% من السعة التخزينية، بالإضافة إلى توريد 163.646 طنًا من التقاوي خارج المحافظة.

وعلى صعيد الرقابة التموينية، كثفت المديرية حملاتها التفتيشية، والتي أسفرت عن تحرير 826 محضرًا تموينيًا، منها 400 مخالفة بالمخابز تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن، والتصرف في الدقيق المدعم، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة والإعلانات القانونية، فيما تم تحرير 424 محضرًا في الأسواق شملت مخالفات تداول سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار أو الاحتفاظ بالفواتير، وإدارة أنشطة دون ترخيص، إضافة إلى محضرين في قطاع المواد البترولية.

كما نجحت الحملات في ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، تضمنت 4 أطنان من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، و1.5 طن سلع غذائية بدون فواتير، وطنين من السلع غير الغذائية مجهولة المصدر، و2400 علبة سجائر غير مصحوبة بالمستندات، إلى جانب ضبط كميات من السكر والزيت التمويني جرى تجميعها بالمخالفة، و2 طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله، وطن من النخالة المدعمة، فضلًا عن رصد تصرف بعض المخابز في نحو 5 أطنان من الدقيق البلدي المدعم.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر استمرار توافر السلع الأساسية والخضر والفاكهة بكميات تلبي احتياجات المواطنين، مع استقرار نسبي في أسعار العديد من السلع، واستمرار الحملات الرقابية اليومية لضبط الأسواق ومواجهة جميع صور الغش التجاري والمخالفات التموينية.