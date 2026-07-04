قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاتدفع كام؟ خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026
تقرير فلسطيني: الاحتلال صعّد مصادرة الأراضي بأوامر عسكرية وأقام 53 مستوطنة
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ.. الرئيس السيسي يفتتح مقر القيادة الاستراتيجية
الرئيس السيسي يتفقد مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة
أوائل الدبلومات الفنية 2026 .. توضيح عاجل بشأنهم
اصطفاف أبطال القوات المسلحة.. الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية بمقر القيادة الاستراتيجية مرتديا الزي العسكري
لو هتتصالح.. اعرف التسهيلات في مخالفات البناء 2026
الرئيس السيسي يرتدي البدلة العسكرية في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة
افتتاح الاوكتاجون المصري.. القلعة العسكرية الجديدة التي ترسم ملامح القوة في مصر
الرئيس السيسي يصل إلى مقر الأوكتاجون بالعاصمة الجديدة
شعبية قياسية.. حارس الرأس الأخضر يتحول إلى ظاهرة عالمية بعد كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط صاحب مخبز استولى على 450 بطاقة تموينية و750 كيلو سكر مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر في ضبط مخالفات تموينية متنوعة، شملت استيلاء صاحب مخبز بلدي على 450 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين للتحايل على منظومة الدعم، بالإضافة إلى ضبط 750 كيلو جرامًا من السكر التمويني قبل تهريبها وإعادة بيعها في السوق السوداء.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات المهندس عبدالرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب بالسلع المدعمة.

ونُفذت الحملة التموينية بقيادة أحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، وبمشاركة مفتشي المديرية عبدالعظيم النوبي أبو الوفا، ومحمد عثمان أحمد.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخبز بلدي بحوزته 450 بطاقة تموينية استولى عليها لاستخدامها في صرف الخبز المدعم والاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين بالمخالفة للقانون.

كما تمكنت الحملة من ضبط 750 كيلو جرامًا من السكر التمويني داخل إحدى مركبات "التروسيكل" قبل تهريبها وإعادة طرحها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.

كما حررت الحملة عددًا من المحاضر التموينية، شملت محضرًا لمزاولة نشاط دون ترخيص، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لعدم وجود سجل بالمخبز، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

الاقصر اخبار الأقصر تموين الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

أسعار البيض

عاودت الصعود.. كم وصل سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟

ترشيحاتنا

هايس

تعديلات غريبة وجريئة.. سيارة تويوتا هايس تخطف الأنظار.. صور

جوجل

جوجل تدمج ميزة تتبع الشحنات والطلبات داخل تطبيق Google Wallet

سامسونج

جوجل تطرح ميزتين ذكيتين في النسخة التجريبية "Android 17 QPR1 Beta 6"

بالصور

نصائح لتقليل لدغات الحشرات لأصحاب البشرة الحساسة

كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش يوميا؟

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

إيهاب توفيق يحتفل بتأهل منتخب مصر في حفل كامل العدد

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

بفستان لامع باللون الوردي.. فرح شعبان تتألق في أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد