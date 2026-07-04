ضبط صاحب مخبز استولى على 450 بطاقة تموينية و750 كيلو سكر مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالأقصر

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر في ضبط مخالفات تموينية متنوعة، شملت استيلاء صاحب مخبز بلدي على 450 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين للتحايل على منظومة الدعم، بالإضافة إلى ضبط 750 كيلو جرامًا من السكر التمويني قبل تهريبها وإعادة بيعها في السوق السوداء.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات المهندس عبدالرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب بالسلع المدعمة.

ونُفذت الحملة التموينية بقيادة أحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، وبمشاركة مفتشي المديرية عبدالعظيم النوبي أبو الوفا، ومحمد عثمان أحمد.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخبز بلدي بحوزته 450 بطاقة تموينية استولى عليها لاستخدامها في صرف الخبز المدعم والاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين بالمخالفة للقانون.

كما تمكنت الحملة من ضبط 750 كيلو جرامًا من السكر التمويني داخل إحدى مركبات "التروسيكل" قبل تهريبها وإعادة طرحها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.

كما حررت الحملة عددًا من المحاضر التموينية، شملت محضرًا لمزاولة نشاط دون ترخيص، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لعدم وجود سجل بالمخبز، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.