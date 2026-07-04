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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عروض موسيقية ولقاءات توعوية.. ثقافة الأقصر تحتفي بذكرى ثورة 30 يونيو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شهد فرع ثقافة الأقصر باقة من الفعاليات الثقافية والفنية، والتى نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.

وبدأت الفعاليات من قصر ثقافة الأقصر، بحفل فني أحيته فرقة قصر ثقافة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف محمد شبيب، وانطلق الحفل بعزف السلام الوطني، أعقب ذلك تقديم مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية التي تفاعل معها الحضور، إلى جانب ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "ثورة 30 يونيو"، نفذتها صفاء حسن، عبر خلالها المشاركون برسوماتهم عن حب الوطن.

وفي السياق ذاته، استضاف قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "ثورة 30 يونيو وتأثيرها في بناء الإنسان والوطن"، تناول خلالها وليد الضوي أبرز ما حققته الثورة من استعادة استقرار الدولة، وتعزيز دور مؤسساتها، والانطلاق نحو تنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الشاملة.

كما نظم قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "مكتسبات ثورة 30 يونيو.. إرادة شعب"، استعرض خلالها حموده عبد الغفار أبرز نتائج الثورة، وفي مقدمتها الحفاظ على مؤسسات الدولة، واستعادة الأمن، وترسيخ دعائم الدولة المدنية، وتعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا، فيما شهد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "ثورة 30 يونيو"، تناولت أسباب الثورة وأهدافها وأبرز مطالبها.

ونفذت الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة الأقصر.

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