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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري الأقصر يعلن حصاد 2025/2026

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر حصاد أعمالها خلال العام المالي 2025/2026، والذي امتد من الأول من يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026، وذلك برعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، حيث واصلت تنفيذ خططها الهادفة إلى حماية الثروة الحيوانية والداجنة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، والحفاظ على الصحة العامة من خلال برامج التحصين والعلاج والرقابة البيطرية والتوعية والإرشاد.

وحققت المديرية نتائج كبيرة في مجال الطب الوقائي، إذ جرى تحصين 302 ألف و500 طائر باللقاح المزدوج للوقاية من إنفلونزا الطيور، في إطار جهود الحد من انتشار المرض وحماية الثروة الداجنة، إلى جانب تحصين 273 ألفًا و83 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام ضد الأمراض الوبائية المختلفة.

كما كثفت فرق الطب البيطري المرور على أسواق الماشية بمختلف مراكز المحافظة، ونفذت أعمال التقصي الوبائي النشط، مع توعية التجار والمربين بأهمية الالتزام ببرامج التحصين والإجراءات الوقائية، وأسفرت أعمال الفحص عن عدم رصد أي أعراض للأمراض الوبائية المستهدفة، بما يعكس استقرار الحالة الصحية للثروة الحيوانية بالمحافظة.

وفي مجال الرقابة على الأغذية ذات الأصل الحيواني، أشرفت المديرية على ذبح 6909 رؤوس من الحيوانات داخل المجازر الحكومية، كما نفذت حملات تفتيشية مكثفة على 64 منشأة سياحية ثابتة وعائمة، بالإضافة إلى المرور على محال الجزارة والمطاعم ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك.

وأسفرت الحملات عن ضبط 6311.5 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها المخالفة، والتي تنوعت بين منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأخرى متغيرة في خواصها الطبيعية أو مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مع تحرير 117 محضرًا وإحالتها إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار ضمان وصول غذاء آمن للمؤسسات الحكومية، تولت المديرية الإشراف البيطري الكامل على 142 طنًا و571.5 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن ومصنعاتها الموردة إلى الجهات الحكومية والمدن الجامعية والمستشفيات والمدارس الفكرية، مع إجراء الفحص والكشف البيطري قبل تداولها.

وعلى مستوى الخدمات العلاجية، قدمت الوحدات البيطرية والقوافل المتنقلة خدماتها لعدد 28 ألفًا و734 رأسًا من الحيوانات، شملت أعمال الكشف والعلاج والتجريع والمتابعة وإجراء العمليات الجراحية، بما ساهم في رفع مستوى الرعاية البيطرية بالمحافظة.

وفي مجال تنمية الثروة الحيوانية، نفذت المديرية برنامج التلقيح الاصطناعي لـ9560 أنثى من الأبقار والجاموس باستخدام سلالات محسنة وراثيًا، من بينها الهولشتاين والسمنتال والبروان والجاموس الإيطالي والبلدي، بهدف تحسين الصفات الوراثية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان ورفع كفاءة الإنتاج.

كما واصلت المديرية جهودها في نشر الثقافة البيطرية من خلال تنظيم 430 ندوة إرشادية بالتزامن مع حملات التحصين، لتعريف المواطنين بأهمية التحصينات الدورية، وسبل الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وترسيخ مفهوم الصحة الواحدة باعتباره أحد أهم ركائز الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وفي قطاع التأمين والترقيم، بلغ عدد الحيوانات المؤمن عليها من خلال صندوق التأمين على الماشية 7154 حيوانًا، بما يوفر الحماية للمربين في حالات النفوق، كما جرى ترقيم وتسجيل 12099 حيوانًا باستخدام الأرقام البلاستيكية، بما يسهم في تنظيم بيانات الثروة الحيوانية وتسهيل تقديم الخدمات البيطرية.

أما في مجال مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، فقد أجرت المديرية اختبارات البروسيلا لـ4001 رأس من الحيوانات، مع تحصين 1498 رأسًا ضد المرض، إلى جانب إجراء اختبار الدرن لـ554 رأسًا، في إطار برامج الترصد المستمرة للحفاظ على خلو المزارع والمعالف من الأمراض المعدية.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالأقصر استمرار تنفيذ برامجها الوقائية والرقابية خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف حملات التحصين والعلاج والتوعية، بما يدعم تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ويحافظ على صحة المواطنين، ويعزز منظومة الأمن الغذائي بالمحافظة.

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