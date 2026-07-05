أمهات مصر: تباين في الآراء حول مستوى امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنها واصلت اليوم، الأحد، متابعة ورصد مستوى امتحانات الثانوية العامة 2026، موضحة أن هناك تباينا في الآراء حول مستوى امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 على مستوي الجمهورية.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في بيان لها: “ذكر بعض الطلاب أن امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 صعب ويحتاج لمترجم لحله، لأنه يتضمن نقاطا صعبة، بينما رأى طلاب آخرون أن امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 جيد ومريح وتضمن أسئلة من النماذج الاسترشادية”.

وأشادت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم بمسئولي عدد كبير من المديريات والإدارات التعليمية، لقيامهم باستقبال الطلاب أمام لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم مبكرا وتشجيعهم وطمأنتهم، وتقديم الورود لهم، في محاولة منهم للقضاء على توتر وقلق الطلاب

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر، على أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بضرورة تشجيع أبنائهم على التركيز في امتحانات الثانوية العامة 2026 القادمة وعدم تشتيتهم، وتهيئة المناخ الملائم لهم داخل الأسرة حتى يستطيعوا التركيز فيها.

وانتهى، منذ قليل، طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أكد محمد الخولي، معلم اللغة الإنجليزية، أن امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 اليوم جاء “كويس جدا”.

وقال محمد الخولي: “معظم امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 اليوم جاء من النماذج الاسترشادية المنشورة على موقع وزارة التربية والتعليم”.

وشهدت اليوم لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 أداء امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية.

واستمر زمن امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026، من 9 صباحا حتى 12 ظهراً.

كما شهدت اليوم لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بمدارس المكفوفين أداء امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 ورقة ثانية لطلاب الثانوية العامة المكفوفين، والذي يستمر أيضا من 9 صباحا حتى 12 ظهرا.