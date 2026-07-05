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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تفش جديد لإنفلونزا الطيور في أستراليا.. أول إصابة بسلالة شديدة العدوى

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة H5N1، لتصبح بذلك ثالث ولاية في البلاد تؤكد ظهور الفيروس.

وأوضحت السلطات أن الإصابة تم رصدها لدى طائر بحري مهاجر عثر عليه قرب بلدة هوكس نست الساحلية، حيث أظهرت الفحوص المخبرية حمله للفيروس شديد العدوى. وبذلك يرتفع عدد الحالات المؤكدة في أستراليا حتى الآن إلى ست حالات موزعة على ثلاث ولايات.

وكانت أستراليا قد سجلت الشهر الماضي أول اكتشاف للسلالة نفسها، ما دفع السلطات إلى توسيع نطاق المراقبة والفحوصات على الطيور البرية والمواشي، في محاولة لمنع أي انتشار محتمل.

وأكدت وزيرة الزراعة في الولاية تارا موريارتي أن هذه النتيجة تعد أول تأكيد لوجود السلالة H5 في نيو ساوث ويلز، مشددة في الوقت ذاته على عدم رصد أي انتشار بين الدواجن التجارية أو الطيور المنزلية أو الحياة البرية المحلية حتى الآن.

وأضافت أن “لا يوجد أي تأثير على إمدادات الدواجن أو البيض، ويمكن للمستهلكين مواصلة الشراء بشكل طبيعي”، في محاولة لطمأنة الأسواق والمواطنين.

كما شددت الحكومة على أن هناك خطة استجابة نشطة تتضمن تعزيز أعمال الرصد وتكثيف فرق المتابعة، فيما تواصل السلطات الأسترالية جهودها للحد من أي انتشار محتمل للفيروس، ضمن استراتيجية وطنية شاملة أطلقها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي.

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