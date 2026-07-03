فيروس شديد العدوي.. إصابة 100 راكب بمرض خطير على سفينة سياحية أمريكية

أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن أكثر من 100 راكب ونحو 23 من أفراد الطاقم على متن سفينة تابعة لشركة "برينسيس كروزس" أُصيبوا بفيروس نوروفيروس المشتبه به، مسجلين بذلك ثالث تفشٍّ للمرض يصيب إحدى سفن الشركة هذا العام.



انطلقت سفينة "روبي برينسيس" في 12 يونيومن سان فرانسيسكو متجهةً إلى ألاسكا وكندا، وكان من المقرر عودتها في 2 يوليو.

وبعد مرور أكثر من أسبوعين على بدء الرحلة، تلقت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بلاغًا عن تفشٍّ للمرض، والذي يُعرَّف بأنه إصابة 3% أو أكثر من الركاب.

وكان على متن السفينة 3032 راكبًا و1144 من أفراد الطاقم، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفقا لما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

رست السفينة في سان فرانسيسكو يوم الخميس لإجراء عمليات التعقيم.

يُذكر أن فيروس نوروفيروس شديد العدوى، ويمكن أن يُسبب الإسهال والقيء وينتشر عند دخول جزيئات صغيرة من البراز أو القيء إلى الفم قد يُسهّل ملامسة اليدين للأشياء الملوثة انتشار المرض.



يوصي مسؤولو الصحة بغسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، خاصةً بعد استخدام المرحاض أو قبل تناول الطعام، للحد من انتقال الجراثيم.

تُعدّ السفن السياحية، حيث يقيم الركاب على مقربة من بعضهم، بيئةً خصبةً للأمراض.

وشهد هذا العام ست حالات تفشٍّ أخرى لفيروس نوروفيروس على متن سفن سياحية.