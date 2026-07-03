قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديوهات بأسلوب تيك توك.. جوجل تحول ملاحظات NotebookLM إلى محتوى بصري
سمير راغب: بيان 3 يوليو جسّد إرادة المصريين ومثّل نقطة انطلاق الجمهورية الجديدة
قبل لقاء اليوم...تاريخ مواجهات منتخب مصر واستراليا
خطة زمنية لرفع نواتج التطهير وتطهير ترعة الهجارسة.. أبرز قرارات وزير الري بالبحيرة
بعد موافقة النواب.. تعديل جديد ينهي الازدواج الضريبي على الأسهم المقيدة بالبورصة
ضبط المتهم بقتـ.ل شقيقه ونجليه وإلقاء الجثامين في النيل بـ سوهاج
مصر تطالب مجلس حقوق الإنسان بهدنة إنسانية عاجلة في السودان
وجبة الحواوشي تتسبب في إصابة 12 شخصًا باشتباه تسمم بسوهاج
عالم أزهري: تغيير اسم الرشوة لا يبدل حكمها الشرعي وجميع صورها محرمة
روسيا: مقتل 8500 مدني وإصابة 22500 آخرين في هجمات للقوات الأوكرانية منذ فبراير 2022
فيروس شديد العدوي.. إصابة 100 راكب بمرض خطير على سفينة سياحية أمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فيروس شديد العدوي.. إصابة 100 راكب بمرض خطير على سفينة سياحية أمريكية

سفينة روبي برينسيس
سفينة روبي برينسيس
ناصر السيد

أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن أكثر من 100 راكب ونحو 23 من أفراد الطاقم على متن سفينة تابعة لشركة "برينسيس كروزس" أُصيبوا بفيروس نوروفيروس المشتبه به، مسجلين بذلك ثالث تفشٍّ للمرض يصيب إحدى سفن الشركة هذا العام.


انطلقت سفينة "روبي برينسيس" في 12 يونيومن سان فرانسيسكو متجهةً إلى ألاسكا وكندا، وكان من المقرر عودتها في 2 يوليو. 
وبعد مرور أكثر من أسبوعين على بدء الرحلة، تلقت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بلاغًا عن تفشٍّ للمرض، والذي يُعرَّف بأنه إصابة 3% أو أكثر من الركاب. 

وكان على متن السفينة 3032 راكبًا و1144 من أفراد الطاقم، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفقا لما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.
رست السفينة في سان فرانسيسكو يوم الخميس لإجراء عمليات التعقيم.

يُذكر أن فيروس نوروفيروس شديد العدوى، ويمكن أن يُسبب الإسهال والقيء وينتشر عند دخول جزيئات صغيرة من البراز أو القيء إلى الفم قد يُسهّل ملامسة اليدين للأشياء الملوثة انتشار المرض.


يوصي مسؤولو الصحة بغسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، خاصةً بعد استخدام المرحاض أو قبل تناول الطعام، للحد من انتقال الجراثيم.
تُعدّ السفن السياحية، حيث يقيم الركاب على مقربة من بعضهم، بيئةً خصبةً للأمراض. 
وشهد هذا العام ست حالات تفشٍّ أخرى لفيروس نوروفيروس على متن سفن سياحية.

فيروس شديد العدوي سفينة سياحية أمريكية مرض خطير فيروس نوروفيروس برينسيس كروزس سفينة روبي برينسيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر الآن

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

كأس العالم

تأهل 12 منتخبا إلى ثمن نهائي كأس العالم حتّى الآن.. مواجهات نارية بدور الـ16

امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين

جدول الثانوية العامة 2026| بدء امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين غداً

طقس شديد الحرارة

موجة حر جديدة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. والحرارة المحسوسة التحدي الأكبر

تحت السن

تعرف على عدد حلقات مسلسل تحت السن .. وموعد طرح الجديدة

سويسيرا والجزائر

الجزائر تودع كأس العالم بالخسارة أمام سويسرا

ترشيحاتنا

التعليم العالي

وزير التعليم العالي يعلن إطلاق منظومة وطنية متكاملة لربط البحث العلمي بالصناعة والتحول نحو اقتصاد المعرفة

القطن

الذهب الأبيض يعود بقوة.. الزراعة تعلن المحافظات الأكثر زراعة للقطن

جامعة القاهرة

مجلة المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة تواصل صعودها الدولي.. وترفع جميع مؤشراتها العالمية وفق أحدث تقارير Clarivate Analytics

بالصور

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فستان لافت.. بوسي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد