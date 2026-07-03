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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مطلوب من الانتربول.. ظهور نادر لقائد الحرس الثوري قبل جنازة خامنئي

أحمد وحيدي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني
أحمد وحيدي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني
ناصر السيد

ظهر العميد أحمد وحيدي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، في ظهور نادر، بينما كانت طهران تستعد لجنازة المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي.


وأظهرت صور نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية القائد المتشدد جالسًا بجوار نعش خامنئي خلال مراسم وداع أقيمت في طهران يوم الخميس.


وحيدي، الذي تولى المنصب بعد مقتل سلفه محمد بكبور في غارات أمريكية إسرائيلية في اليوم الأول من الحرب، لم يظهر علنًا منذ أشهر وكان سابقًا قائدًا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري.


يخضع وحيدي، للعقوبات الأمريكية حيث أنه مطلوب من قبل الإنتربول، كان يساهم في صياغة تحركات طهران المقبلة خلال الحرب، ويُعرف بأنه صوت مؤثر في دوائر صنع القرار في البلاد.
اغتيل العديد من أسلافه على يد الولايات المتحدة وإسرائيل، بمن فيهم قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس.

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