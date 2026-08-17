أساسيات الذكاء الاصطناعي وتنمية الوعي الرقمي للأطفال.. ورشة عمل بإعلام الداخلة بالوادي الجديد

نظم مجمع إعلام الداخلة بالوادي الجديد اليوم ورشة عمل تفاعلية بعنوان " أساسيات الذكاء الاصطناعي وتنمية الوعي الرقمي للأطفال " إستهدفت تعريف الصغار بمفاهيم التكنولوجيا الحديثة بطريقة آمنة ، وتنمية الوعي التقني وتدريب الأطفال على تطوير مهارات التفكير الإبداعي من أجل تعزيز الإستخدام الإيجابي للتطبيقات الرقمية .

إنطلقت فعاليات ورشة العمل تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للإستعلامات السفير علاء يوسف، وإستنادا لتوجيهات رئيس قطاع الاعلام الداخلي اللواء تامر شمس الدين، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد الأستاذ حمدي سعيد. وذلك في إطار إهتمام الهيئة العامة للاستعلامات بالعمل على تمكين الطفل وتعزيز أنشطة توعيته في ظل الثورة الرقمية الحديثة بتحدياتها وفرصها.

إستضاف المركز الإستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بمركز الداخلة، ورشة العمل ، وشارك فيها الدكتور أحمد فؤاد مدير التطوير التكنولوجي بإدارة الداخلة للتعليم الأزهري، وخبراء في قطاع التكنولوجيا والتعليم ، ولفيف من الأطفال وأولياء الأمور .

وأكدت ورشة العمل على أن تعليم الأطفال أساسيات التقنيات الرقمية الحديثة ومن أهمها الذكاء الاصطناعي، بات من المتطلبات الحيوية في العصر الحديث كونه يسهم في تنمية مهاراتهم العقلية والإبداعية ، كما أن تعليم الأطفال الذكاء الاصطناعي في سن مبكرة يؤهلهم لمواجهة تحديات المستقبل الرقمي .

وأشار المتحدثون إلى أن تعليم الذكاء الاصطناعي للأطفال يمثل خطوة حيوية نحو تزويد الجيل الجديد بالمهارات اللازمة لعالم المستقبل، فهو يعرف الصغار كيفية عمل الأنظمة الذكية والبرمجيات التي تحاكي القدرات البشرية، وذلك من خلال أنشطة تفاعلية ومشاركة عملية تسهم في تبسيط مفاهيم معقدة مثل البرمجة .

وتضمنت ورشة العمل العديد من الأنشطة التفاعلية المبسطة أبرزها تقديم شرح مبسط لمفهوم الذكاء الاصطناعي وكيفية عمله في حياتنا اليومية بأمان ، وإستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتويات من بينها القصص ومقاطع الفيديو الممتعة، بالإضافة لأنشطة جماعية ومسابقات تحفيزية تعزز المفاهيم التي تلقاها الصغار خلال ورشة العمل ، وتكريم المتميزين منهم في ختام الورشة .

أدار ورشة العمل محمود عزت الاعلامي بمجمع اعلام الداخلة، في حضور مروة محمد الاعلامية بالمجمع، تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد

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