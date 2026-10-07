كان خارج من عزاء.. القبض على المتهمين بالتعدى على مسن بالضرب بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على مسن وإحداث إصابته بالسويس







بالفحص تبين أنه بتاريخ 2/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الأربعين من المجنى عليه (مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) بتضرره من شخصين لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته "بكدمات وجروح متفرقة" حال خروجه من آداء واجب عزاء بنطاق دائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس.





أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه لخلافات سابقة بينهم حول الجيرة منذ عام 2017 نتج عنها وفاة عم أحد المشكو فى حقهما.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









