سمير راغب: بيان 3 يوليو جسّد إرادة المصريين ومثّل نقطة انطلاق الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن بيان 3 يوليو شكّل محطة مفصلية في تاريخ الدولة المصرية، باعتباره ترجمة مباشرة للإرادة الشعبية التي عبّر عنها المصريون في ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه مثّل الأساس الذي انطلقت منه الجمهورية الجديدة.

وأوضح راغب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ثورة 30 يونيو كانت التعبير الأبرز عن الإرادة الشعبية، بينما جاء بيان 3 يوليو ليحوّل هذه الإرادة إلى واقع سياسي ودستوري، مؤكدًا أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السلطة التأسيسية.

وأضاف أن الدولة انتقلت خلال تلك المرحلة من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية، موضحًا أن الشعب منح القوات المسلحة الشرعية لتنفيذ مطالبه، وهو ما منح بيان 3 يوليو طابعًا تأسيسيًا ورسّخ دعائم الجمهورية الجديدة.