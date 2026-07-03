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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سمير راغب: خارطة طريق 3 يوليو أسست لإعادة بناء مؤسسات الدولة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

قال الدكتور سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن بيان 3 يوليو وضع الأساس لمرحلة انتقالية جديدة، بدأت بتولي المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية بصورة مؤقتة، إلى جانب تشكيل حكومة تكنوقراط، وإعلان خارطة طريق تضمنت إصدار إعلان دستوري جديد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن خارطة الطريق جاءت استجابة لمطالب المصريين التي عبّروا عنها خلال ثورة 30 يونيو، وأسست لمرحلة جديدة استهدفت إعادة بناء مؤسسات الدولة وترسيخ دعائمها.

وأشار إلى أن مصر دولة وطنية لا يمكن اختطافها أو المساس بهويتها، معتبرًا أن جماعة الإخوان كانت تسعى إلى تحويل الدولة من دولة وطنية رائدة إلى كيان تابع لتنظيم دولي.

 وأكد رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، على أن ما جرى بعد 3 يوليو أعاد مسار الدولة بما يتوافق مع الإرادة الشعبية.

بيان 3 يوليو ثورة 30 يونيو جماعة الإخوان

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