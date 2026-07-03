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روسيا: مقتل 8500 مدني وإصابة 22500 آخرين في هجمات للقوات الأوكرانية منذ فبراير 2022
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا: مقتل 8500 مدني وإصابة 22500 آخرين في هجمات للقوات الأوكرانية منذ فبراير 2022

سفير المهام الخاصة بالخارجية الروسية
سفير المهام الخاصة بالخارجية الروسية
محمود نوفل

أكد سفير المهام الخاصة بالخارجية الروسية ميروشنيك مقتل 422 مدنياً وإصابة أكثر من 2500 في هجمات شنتها قوات كييف على روسيا خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.

وأشار المسؤول الروسي في تصريحات له إلى مقتل ما يقرب من 8500 مدني روسي وإصابة 22500 آخرين في هجمات شنتها القوات الأوكرانية منذ فبراير 2022.

وكشف كذلك ؛ مقتل 371 مدنيا روسيا وإصابة نحو 2.3 ألف شخص آخرين جراء هجمات قوات كييف بالطيران المسير في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وبحسب التصريحات الروسية ؛ قُتل 373 طفلاً وإصابة قرابة 2000 آخرين في هجمات شنتها القوات الأوكرانية منذ عام 2014.

وأشار إلى أن الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة تسببت بمقتل 371 مدنياً روسياً وإصابة 2300 آخرين في الفترة الواقعة بين شهري أبريل ويونيو الماضيين.

كما استهدفت القوات الأوكرانية منذ فبراير 2022 المنشآت المدنية في روسيا بأكثر من 462 ألف مقذوف شملت مسيرات وألغاماً وقذائف راجمات صواريخ.

سفير المهام الخاصة بالخارجية الروسية القوات الأوكرانية روسيا الطيران المسير

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