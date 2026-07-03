هجوم صاروخي أوكراني.. روسيا تعلن مصرع إمرأة واندلاع حريق بمنشأة صناعية

أفاد مسئولين روس باندلاع حريق في منشأة صناعية بمدينة بيلجورود جراء هجوم أوكراني صاروخي استهدف المدينة الروسية ومحيطها، في أحدث تصعيد بين موسكو وكييف.



ونقلت قناة فيستي ​الإخبارية الروسية ‌عن مسؤولين في مدينة بيلجورود ​أن ‌بنية تحتية للطاقة تضررت، وتعطلت إمدادات المياه ​والغاز.

وفي نفس السياق أوضحت ​وكالة تاس الروسية للأنباء في ​تقرير منفصل، ​نقلا عن مسؤولين محليين، أن امرأة ​لقيت حتفها ​في الهجوم.



وأمس الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف أماكن تصنيع وتخزين أنظمة "ليما" وصواريخ "فلامينغو" في أوكرانيا.



وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنك) اليوم الخميس - أنه تم استهداف مصنع "راديونيكس" وهو مصنع لتجميع وتصنيع مكونات صناعة الإلكترونيات في كييف، ويُعدّ قاعدة بحثية وإنتاجية رئيسية تُنتج أنظمة توجيه صواريخ "فلامينغو" بعيدة المدى "أرض- أرض"، وصواريخ "فاير بوينت-7 و-9" العملياتية التكتيكية، وصواريخ "نبتون-إم دي" الموجهة، وصواريخ "أرض-جو" مشروع "كلون".



وتابع: "في كييف، تم استهداف "منشأة كييف-25" (مجموعة بي في أوكرانيا) الصناعية، التي تُنتج وتُخزّن برمجيات وأجهزة نظام الحرب الإلكترونية "ليما" المستخدم في تزييف إشارات الملاحة في أنظمة توجيه الأسلحة عالية الدقة".