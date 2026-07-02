قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس اللبناني جوزاف عون: حريصون على استقرار سوريا تماماً
«beIN SPORTS» تعلن رقمًا قياسيًا للمشاهدات في مباراة مصر وإيران
مواجهة من العيار الثقيل غدا بين البرتغال وكرواتيا في كأس العالم
أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان الكيمياء ..والجغرافيا متوسط
الكيمياء تُربك طلاب الثانوية العامة..والجغرافيا تُنعش الآمال في سوهاج
هل يدفع حسام حسن بـ هيثم حسن أساسيًا أمام أستراليا؟..ناقد يجيب
لم يتمالك دموعه .. المستشار محمد شيرين يستعيد لحظة استشهاد النائب العام هشام بركات
رشا عبد العال: منظومة الأجور والمرتبات تضمن دقة حساب الضريبة لـ 12 مليون موظف
التعليم: نجحنا في محاصرة شاومينج و لا تداول لإمتحانات الثانوية العامة اليوم
إيران ‌تحذر الولايات المتحدة من أي ​تدخل في ​مضيق هرمز
عايز طالب مركز ومش بيتوتر|معلم يقدم تحليلا لمستوى امتحان كيمياء الثانوية العامة
بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار كهرباء المحلات.. ماذا قال رئيس الوزراء؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تستهدف أماكن تصنيع وتخزين أنظمة «ليما» و«فلامينغو» في أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف أماكن تصنيع وتخزين أنظمة "ليما" وصواريخ "فلامينغو" في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنك) اليوم الخميس - أنه تم استهداف مصنع "راديونيكس" وهو مصنع لتجميع وتصنيع مكونات صناعة الإلكترونيات في كييف، ويُعدّ قاعدة بحثية وإنتاجية رئيسية تُنتج أنظمة توجيه صواريخ "فلامينغو" بعيدة المدى "أرض- أرض"، وصواريخ "فاير بوينت-7 و-9" العملياتية التكتيكية، وصواريخ "نبتون-إم دي" الموجهة، وصواريخ "أرض-جو" مشروع "كلون".

وتابع: "في كييف، تم استهداف "منشأة كييف-25" (مجموعة بي في أوكرانيا) الصناعية، التي تُنتج وتُخزّن برمجيات وأجهزة نظام الحرب الإلكترونية "ليما" المستخدم في تزييف إشارات الملاحة في أنظمة توجيه الأسلحة عالية الدقة".

وأشار بيان "الدفاع الروسية" إلى أن منتجات المصنع تؤثر بشكل مباشرعلى القدرات القتالية للقوات الجوية الأوكرانية وقدرتها على مواجهة أنظمة الدفاع الجوي.


 

وزارة الدفاع الروسية ليما فلامينغو أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاومينج

شاومينج يزعم نشر امتحان الكيمياء بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم:صورة قديمة

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان كيمياء الثانوية العامة|والتعليم تحقق

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

الدواجن

أقل من 60 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس

امير هشام

دغموم ومخلوف.. أمير هشام يكشف كواليس صفقة الأهلي والمصري التبادلية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

يبدأ السبت| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

محمد الشيبي

ابكي بعيدا.. الشيبي يثير الجدل بمنشور ساخر عقب وداع السنغال للمونديال

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ضبط صاحب مخبز استولى على 14 جوال دقيق مدعم في حملات بالغربية

أرشيفية

اعترافات المتهم باقتحام فيلا طبيبة بالشيخ زايد: راقبت المنزل وعرفت أنها مسافرة

حريق

السيطرة على حريق نشب بمخزن أخشاب بمنطقة العدلية بالشرقية

بالصور

زميلات «جنة» يؤدين الامتحان بالملابس السوداء حدادًا عليها.. ورسالة إنسانية من تعليم الشرقية | شاهد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

شاهد.. الخليج يستعد لاستقبال أول سيارات أجرة طائرة من تويوتا

سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة

غير تقليدي.. ميرهان حسين تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

رفقة زوجها.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد