روسيا تستهدف أماكن تصنيع وتخزين أنظمة «ليما» و«فلامينغو» في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف أماكن تصنيع وتخزين أنظمة "ليما" وصواريخ "فلامينغو" في أوكرانيا.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنك) اليوم الخميس - أنه تم استهداف مصنع "راديونيكس" وهو مصنع لتجميع وتصنيع مكونات صناعة الإلكترونيات في كييف، ويُعدّ قاعدة بحثية وإنتاجية رئيسية تُنتج أنظمة توجيه صواريخ "فلامينغو" بعيدة المدى "أرض- أرض"، وصواريخ "فاير بوينت-7 و-9" العملياتية التكتيكية، وصواريخ "نبتون-إم دي" الموجهة، وصواريخ "أرض-جو" مشروع "كلون".
وتابع: "في كييف، تم استهداف "منشأة كييف-25" (مجموعة بي في أوكرانيا) الصناعية، التي تُنتج وتُخزّن برمجيات وأجهزة نظام الحرب الإلكترونية "ليما" المستخدم في تزييف إشارات الملاحة في أنظمة توجيه الأسلحة عالية الدقة".
وأشار بيان "الدفاع الروسية" إلى أن منتجات المصنع تؤثر بشكل مباشرعلى القدرات القتالية للقوات الجوية الأوكرانية وقدرتها على مواجهة أنظمة الدفاع الجوي.