قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر
دعاء للميت مؤثر جدا.. أفضل 100 كلمة للمتوفي تخفف عنه ظلمة القبر
ضابط أمريكي يطالب بعزل ترامب.. وتحرك عاجل للقوات الجوية
الطقس اليوم.. ارتفاع ملحوظ في الرطوبة والحرارة بالمحافظات
زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب أندونيسيا
الجزائر تودع كأس العالم بالخسارة أمام سويسرا
واشنطن تربط دعمها لبغداد بمكافحة الفساد.. وشحنات الدولار تعود إلى العراق
هل النوم أثناء خطبة الجمعة يتطلب إعادة الوضوء؟.. الموقف الشرعي
جدول الثانوية العامة 2026| بدء امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين غداً
شخصيات تقود إيران في مرحلة ما بعد خامنئي.. من يمسك بزمام السلطة؟
مجلس الأمن يشهد مطالبات بوقف الهجمات الإيرانية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
ترامب: من غير المنطقي استمرار واشنطن في تقديم الدعم الحالي لحلف الناتو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جدول الثانوية العامة 2026| بدء امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين غداً

امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين
امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين
ياسمين بدوي

ينطلق غداً السبت 4 يوليو 2026 جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا  .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين

السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء )

السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )

الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)  + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

فرصتين لدخول امتحانات الثانوية العامة 2026 بكل مادة 

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قررت منح طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) فرصتين لدخول امتحانات الثانوية العامة 2026 بكل مادة من المواد المحتسبة في معدل الدرجات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : عقدت امتحانات الثانوية العامة 2026 في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM” (الفرصة الأولى) من يوم 16 مايو 2026 حتى يوم 20 يونيو 2026، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2026  (الفرصة الثانية) لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من يوم السبت 4 يوليو 2026 حتى يوم 22 يوليو 2026.

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2026 بمدارس المتفوقين “الفرصة الأولى”

وكانت قد فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التظلمات لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) على نتائج امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الفرصة الأولى)، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2026 ولمدة أسبوع كامل ، إلكترونيًا من خلال الرابط التالي: tazalom.emis.gov.eg  

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرصها على ضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لأعمال التظلمات، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والدقة في مراجعة النتائج.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة 2026 مدارس المتفوقين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى عائد من شهادات الادخار ذات العائد التراكمي ٢٠٢٦

بفائدة 100%| البنوك تطرح شهادات ادخار تراكمية.. اعرف هتكسب كام في نهاية مدة الشهادة

لقنوات المجانية لمباراة مصر وأستراليا

منعطف تاريخي للفراعنة في المونديال.. تردد القنوات المجانية لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

العدادات الكودية

مصطفى بكري يكشف تطورات جديدة في ملف العدادات الكودية

صورة أرشيفية

جريمة تهز سوهاج.. عامل ينهي حياة شقيقه ونجليه ويلقي جثامينهم في النيل

حفل زفاف احمد ماجد

أحمد ماجد يحتفل بخطوبته بحضور الأهل والأصدقاء المقربين

إبراهيم حسن

التفاصيل الكاملة لمشادة إبراهيم حسن مع أحد أفراد الأمن في أمريكا

الزمالك

قرار عاجل من فيفا بشأن قضايا الزمالك

الاهلي

تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك ومشاركة الأهلي بدوري الأبطال

ترشيحاتنا

حادث ارشيفية

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارتين بطريق الإسكندرية مطروح

إنهاء مظاهر الاستغلال غير القانوني للمبنى وتحويله إلى قيمة مضافة تدعم المشروعات التنموية بالمحافظة

محافظ بورسعيد يوجه بإعادة استغلال مبنى مهجور وتحويله إلى مشروع تنموي

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال التطوير الشامل ورفع كفاءة البنية التحتية بمنطقة الإسراء

نقلة تنموية غير مسبوقة بضواحي بورسعيد

فيديو

أغنية ليلة ورا ليلة

ليلة ورا ليلة تتصدر يوتيوب.. رامي جمال وسعد لمجرد يتجاوزان المليون مشاهدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد