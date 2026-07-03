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الأوقاف: « ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين » موضوع خطبة الجمعة اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: « ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين » موضوع خطبة الجمعة اليوم

موضوع خطبة الجمعة اليوم
موضوع خطبة الجمعة اليوم
عبد الرحمن محمد

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع مساجد الجمهورية بعنوان "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"، وقالت إن الهدف منها هو بيان فضل مصر ومكانتها الخاصة، والتأكيد على أن نعمة الأمن والأمان تعد الركيزة الأساسية لاستقرار الأوطان وتقدمها ونهضتها.

كما أوضحت الوزارة أن الخطبة ستسلط الضوء على خصوصية مصر عبر التاريخ، وما تتمتع به من مكانة دينية وحضارية، فضلا عن أهمية الحفاظ على أمنها واستقرارها باعتبارهما مسؤولية مشتركة بين جميع أبناء الوطن.

موضوع خطبة الجمعة الثانية

كما حددت موضوع خطبة الجمعة الثانية بعنوان "التحذير من التطاول على الدين بسب أو شتم في أوقات الغضب والمشاجرات"، حيث أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بآداب الإسلام في التعامل، والتحذير من خطورة الإساءة إلى الدين تحت أي ظرف، خاصة في لحظات الغضب.

وشددت وزارة الأوقاف على أهمية ضبط النفس والتحلي بالأخلاق القويمة، وعدم الانسياق وراء الانفعالات التي قد تدفع البعض إلى التلفظ بما لا يليق، مؤكدة أن احترام الدين واجب في كل الأحوال، وأن الكلمة مسؤولية يجب مراعاتها دائما.

الأوقاف تفتتح 16مسجد اليوم 

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح (16) مسجدًا اليوم الجمعة 3 من يوليو 2026م، حيث تم إحلال وتجديد (9) مساجد، وصيانة وتطوير (7) مساجد، وأعلنت الوزارة وصول إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م (14695) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 28 مليارًا و 135مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد الحلوفي بقرية أكياد القبلية – مركز فاقوس؛ ومسجد الأربعين بقرية التلين – مركز منيا القمح؛ ومسجد الرحمة بقرية الحلوات – مركز الإبراهيمية؛ ومسجد النصر بعزبة أبو زعقوقة الجعفرية – مركز أبو حماد.

وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد زمزم البحري – مركز شبراخيت؛ ومسجد السلام بالسلام بقرية زكي أفندي - مركز أبو حمص.

وفي محافظة الإسماعيلية:
تم إحلال وتجديد مسجد أبو جميز بقرية أبو سلاية – مركز التل الكبير.

وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد علي راغب عطية بقرية شبرا اليمن – مركز زفتى.
تم صيانة وتطوير مسجد الغفران بقرية فيشا سليم – مركز طنطا.

وفي محافظة المنوفية:
تم إحلال وتجديد مسجد النور الخمري بقرية زاوية رزين – مركز منوف.

وفي محافظة سوهاج:
صيانة وتطوير مسجد الشهيد محمد عبد الغني بقرية العوامر بحري – مركز جرجا؛ ومسجد سيدي أبو بكر العجمي – مركز ومدينة أخميم؛ ومسجد التقوى الخولي الشرقي – مركز ومدينة  سوهاج.

وفي محافظة الأقصر:
صيانة وتطوير مسجد التقوى بالحناني بقرية أرمنت الحيط – مركز أرمنت.

وفي محافظة أسيوط:
تم صيانة وتطوير مسجد علم الدين المنشاوي بقرية المناشي – مركز ديروط.

وفي محافظة المنيا:
تم صيانة وتطوير مسجد الأشراف بقرية دلجا – مركز دير مواس.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديا وروحيا وفكريا.

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