الأوقاف تواصل دعم الأسر الأولى بالرعاية بتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام والسلع الغذائية خلال ٢٠٢٥ /٢٠٢٦م

برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف ، واصلت وزارة الأوقاف تنفيذ رسالتها المجتمعية في دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال برامج البر وخدمة المجتمع، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات المعنية، وذلك خلال الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٥م حتى ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٦.

توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

وخلال الفترة، جرى توزيع ٧١٤,٢٤٩ طنًّا من لحوم الأضاحي والإطعام على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، وفق قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

كما أسهمت الوزارة، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، في تنفيذ حملة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، من خلال توزيع ١٠٠ ألف حصة من السلع الغذائية، إلى جانب إقامة وتشغيل ٢٧ خيمة رمضانية على مستوى الجمهورية.

وفي إطار استمرار جهودها في دعم الأسر الأولى بالرعاية، وزعت الوزارة ٢٥٠ ألف شنطة سلع غذائية بإجمالي ١٢٥٠ طنًّا من السلع الغذائية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.