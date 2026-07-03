أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة اهتماما واسعا من المواطنين والمستثمرين، في ظل استمرار حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق المحلية والعالمية.

ويعد الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار، كما يمثل ملاذا آمنا يلجأ إليه الأفراد للحفاظ على قيمة مدخراتهم في أوقات التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 عند 6,630 جنيها للبيع و6,570 جنيها للشراء.

وسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولا في السوق ، 5,800 جنيه للبيع و5,750 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4,970 جنيها للبيع، مقابل 4,930 جنيها للشراء.

أما جرام الذهب عيار 14 فسجل 3,865 جنيها للبيع و3,835 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46,400 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 46,000 جنيه.

وبلغ سعر أوقية الذهب 206,170 جنيها للبيع و204,395 جنيها للشراء، بينما سجلت الأوقية في الأسواق العالمية 4,179.03 دولار.

أسعار الذهب

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تخضع أسعار الذهب لمجموعة من المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر في حركة المعدن النفيس، وفي مقدمتها معدلات العرض والطلب، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، واتجاهات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تحركات الدولار الأمريكي وأسعار النفط، فضلا عن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي تنعكس على الأسواق المالية.

ويحافظ الذهب على مكانته كأحد أهم الملاذات الآمنة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، إذ يزداد الإقبال عليه مع ارتفاع معدلات التضخم أو اتجاه البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة، في حين قد تتراجع جاذبيته نسبيا مع قوة الدولار أو ارتفاع العائد على أدوات الاستثمار الأخرى.

أسعار الذهب اليوم

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 6,630 جنيه 6,570 جنيه

عيار 21 5,800 جنيه 5,750 جنيه

عيار 18 4,970 جنيه 4,930 جنيه

عيار 14 3,865 جنيه 3,835 جنيه

الجنيه الذهب 46,400 جنيه 46,000 جنيه

الأونصة بالجنيه 206,170 جنيه 204,395 جنيه

الأونصة بالدولار 4,179.03 دولار

أسعار الذهب

الذهب يرسخ مكانته كأداة للادخار والاستثمار

رغم التذبذبات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية، لا يزال الذهب يحافظ على مكانته كأحد أهم الأوعية الادخارية والاستثمارية، بفضل قدرته على الحفاظ على القيمة وتقليل تأثير تقلبات الأسواق على المدخرات.

ومع استمرار حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي، يبقى المعدن الأصفر في صدارة اهتمامات المستثمرين والأفراد، وسط توقعات باستمرار تأثر أسعاره بقرارات السياسة النقدية العالمية، وتحركات أسعار الفائدة، والتطورات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وتظل المتابعة اليومية لأسعار الذهب ضرورة للراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار، إذ تساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة تتوافق مع اتجاهات السوق والتغيرات المستمرة في الأسعار.