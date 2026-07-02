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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طلع 280 جنيه.. سعر الجنيه الذهب الآن

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الجنيه الذهب مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس 2-7-2026 وذلك علي أساس أسبوعي.

الجنيه الذهب يرتفع

وصعد سعر الجنيه الذهب مقدارا طفيفا بقيمة بلغت 280 جنيهًا في المتوسط مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

الجنيه الذهب أم المشغولات
الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب 46.68 ألف جنيه.

الذهب يصعد

وارتفع سعر جرام الذهب مقدار 35 جنيهًا علي مدار تعاملات اليوم مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6835 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6668 جنيها للشراء و 6588 جنيها للبيع.

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سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو  6112 جنيها للشراء و 3039 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5835 جنيها للشراء و 5765 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5001 جنيها للشراء و 4941 جنيها للبيع.

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سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 46.68 ألف جنيه للشراء و 46.12 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4112 دولار للشراء و 4111 دولار للبيع.

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