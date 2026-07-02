أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 2 يوليو

ارتفع سعر أعلي أعيرة الذهب في منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس 2-7-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية وذلك على أساس أسبوعي.

عيار 24 يرتفع

وصعد سعر عيار 24 بقيمة بلغت 29 جنيهًا منذ أسبوع وحتي تعاملات اليوم الخميس داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 24

بلغ آخر تحديث سجله أعلى أعيرة الذهب من عيار 24 الأكبر قيمة 6657 جنيها للشراء و 6542 جنيها للبيع.

الذهب يصعد

وصعد سعر جرام الذهب بقيمة 25 جنيهًا في المتوسط بمعظم الأعيرة الذهبية على أساس أسبوعي.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

بلغ آخر تحديث سجله جرام الذهب 6825 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6657 جنيها للشراء و 6542 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6102 جنيها للشراء و 5997 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5825 جنيها للشراء و 5725 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4992 جنيها للشراء و 4907 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 46.6 ألف جنيه للشراء و 45.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4112 دولار للشراء و 4111 دولار للبيع.