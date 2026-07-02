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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 2 يوليو

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر أعلي أعيرة الذهب في منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس 2-7-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية وذلك على أساس أسبوعي.

عيار 24 يرتفع

وصعد سعر عيار 24 بقيمة بلغت 29 جنيهًا منذ أسبوع وحتي تعاملات اليوم الخميس داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر عيار 24

بلغ آخر تحديث سجله أعلى أعيرة الذهب من عيار 24 الأكبر قيمة  6657 جنيها للشراء و 6542 جنيها للبيع.

الذهب يصعد

وصعد سعر جرام الذهب بقيمة 25 جنيهًا في المتوسط بمعظم الأعيرة الذهبية على أساس أسبوعي.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

بلغ آخر تحديث سجله جرام الذهب 6825 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6657 جنيها للشراء و 6542 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6102 جنيها للشراء و 5997 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5825 جنيها للشراء و 5725 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4992 جنيها للشراء و 4907 جنيها للبيع.

سعر الذهب في الكويت

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 46.6 ألف جنيه للشراء و 45.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4112 دولار للشراء و 4111 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب

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