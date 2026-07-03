قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حرب الشرق الأوسط تلقي بظلالها على حركة الطيران: تراجع حاد في الطلب وسط مؤشرات متفائلة
بمرتبات تصل لـ9700 جنيه.. 210 فرص عمل جديدة بقطاع الأغذية (التفاصيل والتقديم)
شركات النفط الروسية تخفض صادرات الديزل المنقولة بحرا
الأوقاف: « ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين » موضوع خطبة الجمعة اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر
دعاء للميت مؤثر جدا.. أفضل 100 كلمة للمتوفي تخفف عنه ظلمة القبر
ضابط أمريكي يطالب بعزل ترامب.. وتحرك عاجل للقوات الجوية
الطقس اليوم.. ارتفاع ملحوظ في الرطوبة والحرارة بالمحافظات
زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب أندونيسيا
الجزائر تودع كأس العالم بالخسارة أمام سويسرا
واشنطن تربط دعمها لبغداد بمكافحة الفساد.. وشحنات الدولار تعود إلى العراق
هل النوم أثناء خطبة الجمعة يتطلب إعادة الوضوء؟.. الموقف الشرعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شركات النفط الروسية تخفض صادرات الديزل المنقولة بحرا

النفط الروسي
النفط الروسي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام روسية بأن شركات النفط الروسية خفضت صادراتها من وقود الديزل المنقولة بحرا رغم عدم فرض حظر رسمي.

ولاحقا ؛ سمحت إدارة ترامب، بانتهاء العمل بإعفاء بعض العقوبات المفروضة على النفط الروسي بعد توقيع الرئيس الأمريكي على اتفاق مع إيران ساهم في تخفيف أسعار الطاقة العالمية.


ويمدد الاتفاق مع إيران، الذي وقعه ترامب يوم الأربعاء في فرساي، وقف إطلاق النار الأمريكي لمدة 60 يومًا، ويسمح لناقلات النفط باستئناف عبور المضيق بحرية.

وصرح ترامب للصحفيين  الأربعاء بأنه يدرس إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي المنقول بحرًا، والتي رُفعت مبدئيًا في مارس للمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة العالمية التي أشعلتها الحرب الأمريكية مع إيران.

وقال في قمة مجموعة السبع في فرنسا: "نرى إلى أي مدى ينخفض ​​سعر النفط، إنه يتراجع بشدة".

ورفضت وزارة الخزانة الأمريكية لاحقًا تمديد الإعفاء من العقوبات، مما سمح بانتهاء العمل به منتصف ليل الأربعاء.

وزير الخارجية يهنئ واشنطن بمذكرة التفاهم مع إيران ويؤكد أهمية التهدئة في الشرق الأوسط
وزير الدفاع الأمريكي: سنستأنف العمليات العسكرية ضد إيران إذا أخلّت بالاتفاق
ولا يزال بإمكان الإدارة رفع العقوبات مؤقتًا في أي وقت.

لكن ترامب وقّع في وقت سابق من هذا الأسبوع على بيان مجموعة السبع الذي يدعو إلى فرض عقوبات أشد على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

كما أشاد مراراً وتكراراً بالانخفاض الأخير في أسعار النفط، التي تراجعت إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل في الأيام التي تلت إبرام ترامب اتفاقه مع إيران.

روسيا شركات النفط الروسية وقود الديزل إدارة ترامب عقوبات ضد النفط الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

مصطفى بكري يكشف تطورات جديدة في ملف العدادات الكودية

لقنوات المجانية لمباراة مصر وأستراليا

منعطف تاريخي للفراعنة في المونديال.. تردد القنوات المجانية لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

صورة أرشيفية

جريمة تهز سوهاج.. عامل ينهي حياة شقيقه ونجليه ويلقي جثامينهم في النيل

حفل زفاف احمد ماجد

أحمد ماجد يحتفل بخطوبته بحضور الأهل والأصدقاء المقربين

إبراهيم حسن

التفاصيل الكاملة لمشادة إبراهيم حسن مع أحد أفراد الأمن في أمريكا

الزمالك

قرار عاجل من فيفا بشأن قضايا الزمالك

الاهلي

تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك ومشاركة الأهلي بدوري الأبطال

دغموم

طارق السيد: دغموم فشل في اجتياز الكشف الطبي بالأهلي

ترشيحاتنا

اليسا

إليسا تحيي حفلا بمهرجان جرش

عمرو مصطفى يتعاون مع رامي جمال في 3 أغنيات بألبومه الجديد "علامة"

عمرو مصطفى يتعاون مع رامي جمال في 3 أغنيات بألبومه الجديد

ماجد المهندس

ماجد المهندس يحيي ثاني حفلاته بجولة أمريكا.. اليوم

فيديو

أغنية ليلة ورا ليلة

ليلة ورا ليلة تتصدر يوتيوب.. رامي جمال وسعد لمجرد يتجاوزان المليون مشاهدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد