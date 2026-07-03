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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار عاجل من فيفا بشأن قضايا الزمالك

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

شهدت أزمة إيقاف قيد نادي الزمالك تطورًا إيجابيًا خلال الساعات الأخيرة، بعدما تقلص عدد القضايا المسجلة ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، في خطوة تعكس نجاح الإدارة في تسوية عدد من الملفات المالية العالقة.

رفع الاتحاد الدولي قضية مستحقات النادي البرتغالي الخاصة بصفقة اللاعب الأنجولي شيكو بانزا من قائمة القضايا التي كانت تمنع الزمالك من تسجيل لاعبين جدد، وذلك بعد إنهاء الالتزامات المتعلقة بها. وكانت الأزمة قد نشأت بسبب تأخر سداد القسط الأول من قيمة الصفقة، والبالغ مائتي ألف يورو، وهو ما أدى إلى توقيع عقوبة إيقاف القيد على النادي.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق نجاحه في إنهاء عدد من القضايا المرتبطة بالجهاز الفني السابق، بعدما جرى سداد المستحقات الخاصة بالمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، إلى جانب البلجيكي يانيك فيريرا، لينتهي بذلك ملفان مهمان من ملفات النزاعات المالية.

كما نجح النادي في إنهاء قضيتي مساعدي فيريرا، بيير باهرلي ويوجوسلاف لازيتش، بعد التوصل إلى تسويات مالية أنهت النزاع بشكل رسمي.

وامتدت التسويات لتشمل مستحقات اللاعب التونسي أحمد الجفالي، بالإضافة إلى إنهاء القضية المتعلقة بالنادي البرتغالي بشأن انتقال شيكو بانزا، وهو ما ساهم في تقليص عدد القضايا بصورة ملحوظة.

وأعلن الزمالك أيضًا إنهاء قضية الكاميروني أندري بيكي، مساعد جوزيه جوميز، بعدما تم تسوية مستحقاته ورفع اسمه من قائمة القضايا المؤثرة على قيد اللاعبين.

وفي السياق نفسه، كشف النادي عن التوصل إلى تسوية مع المهاجم النيجيري سامسون أكينيولا، بعدما جرى سداد جزء من مستحقاته المالية المتأخرة، في إطار خطة الإدارة لإنهاء جميع النزاعات القائمة.

وتواصل إدارة الزمالك جهودها لإغلاق ما تبقى من الملفات المالية، أملاً في رفع إيقاف القيد بشكل كامل، بما يسمح للنادي بتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد دون أي عوائق إدارية أو قانونية

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