التعليم العالي: جامعة القاهرة تفتتح منظومة رقمية متكاملة بكلية الحقوق

افتتحت جامعة القاهرة منظومة رقمية متكاملة بكلية الحقوق، تضم المكتبة الرقمية، والوحدة الحسابية، والأرشيف الإلكتروني، ومنظومة التحول الرقمي لشؤون الطلاب والخريجين والدراسات العليا، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات التعليمية والإدارية، وتحسين تجربة الطلاب والباحثين والخريجين.

وتوفر المنظومة الجديدة خدمات إلكترونية متكاملة تشمل التسجيل، واختيار المقررات الدراسية، واستخراج الإفادات والشهادات، وخدمات الدراسات العليا، إلى جانب إتاحة الاستفادة من إمكانات المكتبة الرقمية في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي.

كما يجسد المشروع نموذجًا ناجحًا للشراكة المجتمعية، حيث تم تنفيذ مشروعات التطوير من خلال مساهمات أساتذة الكلية ورابطة الخريجين وعدد من الجهات الداعمة، بما يعزز جهود تحديث البيئة الجامعية دون تحميل موازنة الجامعة أو الكلية أية أعباء مالية.