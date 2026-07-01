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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي تعلن عن منحة مقدمة من المعهد الهندى للتكنولوجيا.. تفاصيل

المنح والبعثات
المنح والبعثات
نهلة الشربيني

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة نيودلهى من المعهد الهندى للتكنولوجيا ( إدارة تنمية الموارد المائية بالمعهد ) بولاية أوتار خالد شمال الهند بشأن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمى 2026/2027 للدرجات العلمية التالية:

ماجستير / دبلوم تنمية وإدارة الموارد المائية، لحاملى الشهادات الجامعية فى مجالات الهندسة المدنية، وميكانيكا الهندسة، والهندسة الكهربائية.

ماجستير/ دبلوم إدارة مياه الرى ، لحاملى الشهادات الجامعية فى مجالات الهندسة المدنية ، والهندسة الزراعية.

ماجستير/ دبلوم مياه الشرب والصرف الصحى ، الشهادات الجامعية فى مجالات الهندسة المدنية ، والهندسة الزراعية والهندسة الكيميائية والهندسة البيئية.

ويتعين تقديم طلبات الالتحاق ببرامج الماجستير / الدبلوم قبل يوم 15 يوليو 2026 ، علمًا بأن مدة الدراسة الخاصة بدرجات الماجستير تبلغ عامين، فى حين تبلغ مدة الدراسة لدرجة الدبلوم عام واحد.

ولمزيد من التفاصيل  حول شروط التقديم والمصروفات الدراسية من خلال تجميل الكتيب المتاح على الرابط التالى:

https://wr.iitr.ac.in/static/2026brochure.

وزارة التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي

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