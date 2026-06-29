الأطباء تخاطب التعليم العالي لاعتماد خفض أعداد المقبولين بالكليات الصحية

خاطبت النقابة العامة للأطباء الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، مطالبة بسرعة اعتماد وتنفيذ توصيات اللجنة التنسيقية لقطاع الكليات الصحية بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن خفض أعداد المقبولين بالكليات الصحية للعام الجامعي 2026 /2027.

وأكدت النقابة، في خطابها، دعمها الكامل لهذه التوصيات، مشيرة إلى أنها طالبت بها مرارًا، وكان آخرها خلال الاجتماع المشترك للجنتي الصحة والتعليم العالي بمجلس النواب في 30 مارس الماضي، باعتبارها خطوة ضرورية للحفاظ على جودة التعليم الطبي.

وأوضحت أن تنظيم أعداد المقبولين بكليات القطاع الصحي أصبح ضرورة ملحة في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية وأماكن التدريب الإكلينيكي، بما يضمن توفير تدريب عملي مناسب يحافظ على كفاءة وتأهيل الطبيب المصري.

خفض المقبولين بالكليات الصحية

كما شددت النقابة على ضرورة وقف القبول بكليات الطب التي لم تلتزم بأحكام القانون، ولم تنشئ مستشفى جامعي خلال المهلة المحددة بثلاث سنوات وفقا للقرار الجمهوري المنظم لذلك.

وطالبت النقابة العامة للأطباء بسرعة اعتماد وتنفيذ توصيات خفض أعداد المقبولين بالكليات الصحية، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكافة الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم والتدريب الطبي، وإعداد طبيب مصري قادر على تقديم خدمة صحية آمنة وعالية الجودة.

وتوجه نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بخالص الشكر والتقدير إلى د. أشرف حاتم، مرحبا بالتوصيات الصادرة عن اللجنة التنسيقية برئاسته بشأن خفض أعداد المقبولين بكليات الطب.

وأكد نقيب الأطباء، أن الحفاظ على جودة التعليم الطبي لم يعد خيارا، بل ضرورة وطنية لضمان كفاءة الأطباء والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مصر.