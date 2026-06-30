وزير الخارجية يستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء ٣٠ يونيو، د. عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين في المجالات المرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي والعلاقات الأكاديمية الدولية.

تناول اللقاء آليات تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم جهود الدولة في توسيع شبكة الشراكات الأكاديمية والعلمية مع مختلف دول العالم، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الحضور الدولي للمؤسسات التعليمية والبحثية المصرية،حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية الدور الذي تضطلع به السفارات والبعثات الدبلوماسية والمكاتب الثقافية المصرية بالخارج في تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي، ودعم برامج التبادل الطلابي والبحثي، والترويج لما تتمتع به الجامعات المصرية من إمكانات أكاديمية وبحثية، بما يسهم في زيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين في مصر، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي.

كما بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون في مجال رعاية الطلاب والباحثين المصريين الدارسين بالخارج، من خلال التنسيق بين السفارات والقنصليات المصرية والمكاتب الثقافية، بما يضمن تقديم الدعم اللازم لهم، والاستفادة من خبراتهم العلمية وتخصصاتهم المختلفة في دعم أولويات التنمية الوطنية. وتناول اللقاء كذلك سبل تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات بالدول الأفريقية، من خلال دعم برامج المنح والتدريب، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المصرية ونظيراتها الأفريقية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية بالقارة، ويعزز الدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود التنمية وبناء القدرات في أفريقيا، في إطار التزامها بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية وترسيخ الشراكة معها.

وأكد الوزيران في ختام اللقاء أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي بين الوزارتين، بما يعزز توظيف أدوات الدبلوماسية لخدمة أهداف الدولة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ويدعم انفتاح الجامعات المصرية على مختلف المؤسسات الأكاديمية الدولية، ويعزز مكانة مصر العلمية والإقليمية والدولية.