محمد العدل يوجه رسالة إلى إمام عاشور: يا ريت يستخدم عقله

وجه المنتج الفني محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، رسالة شديدة اللهجة إلى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خلفية الجدل المثار حول اللاعب خلال الفترة الأخيرة.



وكتب محمد العدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بلغوا إمام عاشور.. إن الإعلانات بتجيله على حسب رضا الجمهور عنه وحبهم ليه.. فلو زعلوا منه.. ينسى الإعلانات.. ويشوف زمايله في الأندية الأخرى.. يا ريت يستخدم عقله».



وأكد العدل من خلال رسالته أن الشعبية الجماهيرية للاعبين، خاصة نجوم الأهلي، تلعب دورا مهما في جذب الإعلانات، محذرا إمام عاشور من أن خسارة دعم جماهير النادي قد تؤثر على حضوره الإعلاني.



ويترقب الأهلي موقف اللاعب خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار الحديث عن مستقبله وإمكانية رحيله إلى الدوري التركي.

وكان كونيا سبور قد أعلن في وقت سابق تعثر مفاوضاته مع الأهلي بشأن إمام عاشور، مؤكدًا امتلاكه خيارات أخرى لتدعيم صفوفه، قبل أن يكشف شوبير عن استمرار النادي التركي في محاولاته لحسم الصفقة.