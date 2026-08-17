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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر يتغزل في حمزة عبد الكريم: نفس طريقة هالاند

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
ميرنا محمود

أشاد فرج عام رئيس نادي سموحة السابق بالاعب حمزة عبد الكريم عقب فوز برشلونة أمام بازل السويسري بنتيجة 5-2 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب سانت جاكوب بارك.

وشارك فرج عامر صورة للاعب حمزة عبد الكريم عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك وعلق كاتبا: بدون مبالغة ولكن واقع طريقة احراز حمزة عبد الكريم بنفس طريقة هالاند، معني ذلك ان حمزة لو استمر في تركيزة ممكن يكون حاجة كبيرة جدا في عالم كرة القدم العالمية.


وفي سياق متصل واصل المهاجم المصري حمزة عبد الكريم تألقه في المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد بتسجيله هدفاً في فوز فريقه برشلونة الإسباني على مضيّفه بازل السويسري بنتيجة 5/ 2، الأحد.

بدأ حمزة عبد الكريم اللقاء على مقاعد البدلاء، وشارك في الشوط الثاني مكان زميله الإنجليزي أنطوني جوردون المنضم من نيوكاسل يونايتد خلال الصيف الحالي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1/ 1 حيث تقدم الفريق الكاتالوني بهدف لمهاجمه الجديد كريم أديمي المنضم من دورتموند مستفيداً من عرضية للنجم البرازيلي رافينيا في الدقيقة 34.

وأدرك بازل التعادل بهدف جان دوكوريه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 43.

وبعد أربع دقائق فقط من الشوط الثاني، سجل حمزة عبد الكريم الهدف الثاني لبرشلونة مستفيداً من تمريرة أديمي، ليرفع المهاجم المصري البالغ من العمر 18 عاماً رصيده إلى 3 أهداف ليصبح هداف الفريق في المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد، بعدما سجل ثنائية في ودية أمام برمنجهام الإنجليزي.

هالاند فرج عامر حمزة عبد الكريم برشلونة

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