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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير بريطانيا

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مارك برايسون ريتشاردسون، سفير بريطانيا في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

في مستهل اللقاء، أكد وزير التعليم العالي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات البريطانية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا والصناعة، بما يسهم في دعم التنمية وتحقيق المصالح المشتركة.

واستعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة إستراتيجية الوزارة، التي ترتكز على التوسع في البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية، تنفيذًا لرؤية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال دعم الابتكار وتعظيم دور البحث العلمي في تقديم حلول علمية وتكنولوجية للتحديات التنموية في مختلف القطاعات.

وأشار وزير التعليم العالي إلى اهتمام الوزارة بتعزيز الربط بين المجتمع الأكاديمي وقطاعات الصناعة والإنتاج، وخلق قنوات تواصل فعالة بين الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية والوزارات والجهات المختلفة؛ لتلبية احتياجاتها البحثية، وتسريع التحول نحو البحث العلمي التطبيقي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى تطبيقات قابلة للتنفيذ.

وأوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتدويل التعليم العالي، عبر تعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المرموقة حول العالم، بما يدعم تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتطوير البرامج التعليمية والبحثية داخل الجامعات المصرية.

وأكد الوزير أهمية إنشاء أودية التكنولوجيا (Technology Parks) داخل الجامعات والمراكز البحثية، باعتبارها منصات لتحويل نتائج البحث العلمي والأفكار الابتكارية إلى مشروعات صناعية واقتصادية، من خلال دعم الشركات الناشئة، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الصناعة.

ومن جانبه، أعرب سفير بريطانيا عن تقدير بلاده للعلاقات الوثيقة التي تجمعها بمصر، لا سيما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا حرص المملكة المتحدة على مواصلة تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع مصر، في ضوء ما تمتلكه من كوادر بشرية متميزة ودورها المحوري كبوابة للقارة الإفريقية.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في البلدين، وتوسيع الشراكات في المجالات ذات الأولوية، إلى جانب دعم تبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتورة غادة عبدالباري أمين مجلس شؤون أفرع الجامعات الأجنبية، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات. 

وحضر من الجانب البريطاني، مارك هوارد، رئيس المجلس الثقافي البريطاني بمصر، و هبة الزين، مدير التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني بمصر، و توماس ريتشيرموند السكرتير الأول للسفارة البريطانية.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

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