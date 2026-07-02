السيد قنديل يشكر رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي لتجديد الثقة بمد الإشراف على جامعة حلوان التكنولوجية

تتقدم جامعة العاصمة برئاسة الدكتور السيد قنديل بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقب الموافقة على تجديد الثقة ومد خضوع جامعة حلوان التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة العاصمة، لحين استكمال هيكلها التنظيمي والإداري، بما يعكس ثقة الدولة في دور الجامعة وخبراتها الأكاديمية والإدارية.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن القرار يجسد نجاح جامعة العاصمة في دعم جامعة حلوان التكنولوجية الدولية خلال مرحلة التأسيس، مشيرًا إلى أن الجامعة ستواصل تقديم الدعم الأكاديمي والإداري والفني، وتطوير البرامج التعليمية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ورؤية الدولة للتوسع في التعليم التكنولوجي.

أحد النماذج الواعدة في منظومة التعليم التكنولوجي

وأوضح أن جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تمثل أحد النماذج الواعدة في منظومة التعليم التكنولوجي، حيث تقدم برامج متخصصة في مجالات الميكاترونكس، والأوتوترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وغيرها من التخصصات التطبيقية، إلى جانب امتلاكها معامل وورشًا حديثة وشراكات دولية تسهم في إعداد خريجين مؤهلين للمنافسة.

وأشار إلى أن تجديد الثقة واستمرار الإشراف يأتي دعمًا لمسيرة الجامعة خلال مرحلة استكمال بنيتها التنظيمية والإدارية، دون المساس باستقلاليتها، مؤكدًا أن جامعة العاصمة ستواصل أداء دورها في تعزيز جودة التعليم التكنولوجي، ودعم الابتكار، وربط العملية التعليمية باحتياجات الصناعة وسوق العمل، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.