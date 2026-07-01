قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متواجد خارج البلاد.. الداخلية تكشف تفاصيل إبتزاز شخص لزوجته بالدقهلية
ننشر ضوابط الامتحان الصيفي 2026 بجامعة الأزهر | 500 جنيه للمادة الواحدة
رفضت الارتباط به.. شاب يشوه وجه فتاة بـ 70 غرزة في شبرا الخيمة
البيت الأبيض: ترامب متمسك بسياسة الرد بالمثل على أي استهداف من إيران
تصعيد خطير بين طهران وتل أبيب.. تهديدات متبادلة ورسائل أمريكية متفائلة من الدوحة
نقيب الفلاحين يطالب بتعويض أسر ضحايا لدغات الثعابين واعتبارهم شهداء لقمة العيش
مدبولي: موافقة صندوق النقد على المراجعة السابعة جاءت انعكاسًا لجهود الحكومة
ادّعى وجود أعمال بلطجة.. القبض على شخص نشر صوراً لمشاجرة قديمة
بدء تجهيزات إنشاء البنية الأساسية لمدينة الصحفيين
الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص بالضرب على فتاة أمام مترو جسر السويس
هل الأنبياء مخيرون أم مسيرون؟.. خالد الجندي يوضح الفارق الحاسم
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام 2026 بحد أدنى 230 درجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عقدت نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي.

أكد الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أن انضمام دفعة جديدة من شباب المحامين إلى جداول النقابة يمثل إضافة حقيقية للمهنة، قائلاً: “اليوم أصبحتم محامين، لكم كل الحقوق وعليكم كل الواجبات، وأتمنى أن تكونوا خير ممثلين لمهنة المحاماة ورسالتها السامية.”

وأشار إلى أن النقابة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق معهد المحاماة في ثوبه الجديد، مع تشكيل مجلس أمناء للمعهد، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمحامين.

وتطرق نقيب المحامين إلى ملف القيد، موضحًا أن النقابة تواجه أعدادًا غير مسبوقة من طالبي القيد، قائلاً إن هناك أكثر من 100 ألف طالب قيد، بالإضافة إلى ما يقرب من 800 ألف محامٍ مقيد بالفعل، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا تتحمله النقابة.

وأكد أن المجلس الحالي يتعرض للهجوم مع كل إنجاز يحققه، مشيرًا إلى أن المجلس نجح في زيادة موارد النقابة مع الوفاء بجميع الالتزامات، إلى جانب الحفاظ على الأصول العقارية وإضافة أصول جديدة، مؤكدًا أن تطوير منظومة العلاج والمعاشات والخدمات لا يمكن أن يتحقق دون توفير موارد مالية مستقرة.

وأوضح أنه تم إقرار زيادة المعاشات جاء  بناءً على تقرير الخبير اكتواري الذي اشترط وصول ودائع النقابة إلى 2 مليار و400 مليون جنيه قبل إقرار الزيادة، وهو ما التزم به المجلس حفاظًا على استدامة أموال النقابة.

وأضاف أن المجلس انتهج سياسة واضحة تقوم على الحفاظ على الأصول، وترشيد الإنفاق، وتوجيه كل جنيه إلى موضعه الصحيح، مؤكدًا أن المجلس تحمل فاتورة الإصلاح كاملة، وأن من يهاجم النقابة ومجلسها هم فئة من المنتفعين والكتائب الإلكترونية.

وأشار إلى أن النقابة فقدت في فترات سابقة 8 مدن سكنية و12 ناديًا بسبب العجز عن سداد مبالغ بسيطة، في الوقت الذي كانت تُنفق فيه ملايين الجنيهات على مؤتمرات، مؤكدًا أن المجلس نجح في استرداد أرض أسيوط.

وأضاف أن المجلس حافظ على أموال المحامين وأموال الأيتام والأرامل، وعمل على تجفيف بؤر الفساد داخل النقابة، مؤكدًا أن جميع الوقائع التي يثبت فيها وجود مخالفات يتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد نقيب المحامين أن المجلس لا يعلن عن أي مشروع أو إنجاز إلا بعد اكتماله وخروجه إلى النور، لأن منهجه يعتمد على العمل وليس كثرة التصريحات.

وتناول النقيب العام ما يثار بشأن سحب الثقة من مجلس النقابة، مؤكدًا أن هذه المحاولات ليست جديدة، فقد تكررت من قبل مع النقيبين حمدي خليفة ورجائي عطية، ومن الأشخاص أنفسهم وبالأساليب ذاتها، موضحًا أنه لو تم الحفاظ على الأصول العقارية التي أُهدرت عمدًا في فترات سابقة، لكان الوضع المالي للنقابة مختلفًا كثيرًا.

ودعا نقيب المحامين أعضاء الجمعية العمومية إلى التكاتف خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على نقابتهم، مؤكدًا أن عودة الفساد أمر سهل إذا غاب دعم المحامين لمجلسهم، وأن الخاسر الوحيد سيكون النقابة وشرفاء المهنة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن المجلس سيواصل تحمل المسؤولية والأمانة حتى تسليم النقابة إلى مجلس جديد منتخب من الجمعية العمومية، مطالبًا الجميع بترك المجلس يعمل ويستكمل مسيرة الإنجازات.

كما كشف أن مشروع مبنى النقابة الجديد شابه العديد من أوجه القصور والمخالفات الهندسية، رغم أن تكلفته تجاوزت 300 مليون جنيه، موضحًا أن المجلس أعاد إجراءات التراخيص من البداية، واستكمل جميع المرافق، وسدد المخالفات.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن المادة 24 من قانون المحاماة، نصت على أن مدة التمرين للجدول العام سنتان، تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصهما إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها ينقل تلقائيا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد»، فيجب أن تنتبهوا لهذه المادة جيدًا حتى لا يتعرض أحد منكم إلى الانتقال لجدول غير المشتغلين بقوة القانون.

نقابة المحامين حلف اليمين القانونية حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد عبدالحليم علام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

وزير التربية والتعليم

46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً

زيادة اسعار الوقود

قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

شهداء حريق منشأة ناصر

كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر

الزمالك

القضية رقم 16 .. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك

البنزين

هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

مشغولات ذهبية

عمّقت الخسائر .. مفاجأة في سعر أعلى جرام ذهب الآن بمصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

الثانوية الأزهرية - صورة أرشيفية

الثانوية الأزهرية.. ارتياح بين الطلاب وانتظام كامل باللجان في امتحان التفسير للقسم العلمي

الألعاب الإلكترونية

الإفتاء: السماح للأطفال بممارسة الألعاب الإلكترونية جائز بـ 5 شروط

الدكتور حسن خليل

ثورة 30 يونيو فى عيون الأطفال.. حب الوطن قيمة أصيلة رسخها الإسلام

بالصور

شبيهة لامبورجيني.. هيونداي تطلق سيارة أيونيك V

هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V

مبلغ صادم ..ساعة حماقي في آخر ظهور من hublot بـ 90 ألف فرنك سويسري

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي

فستان أنيق.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أحدث أغنياته "فارقني".. فيديو

النائبة هند العباسي

27 كيلو ذهب و57 مليون دولار.. مفاجآت داخل منزل نائبة عراقية

صورة أرشيفية

بعد فيديو أثار ضجة.. القبض على المتهم بالاعتداء على مسن في سوهاج

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي بالسرطان.. نجوم انتصروا على المرض وعادوا للحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد