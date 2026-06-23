المحامين تعلن أسماء المشاركين في أول دورة تدريبية على منظومات التقاضي عن بعد

أعلنت نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أسماء المحامين المشاركين في أول دورة تدريبية على منظومات التقاضي عن بُعد والتطبيقات الإلكترونية المستحدثة بمحاكم الجنايات، والمقرر انعقادها غدًا الأربعاء بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتُنظم الدورة وزارة العدل بالتعاون مع نقابة المحامين ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار الاستعداد لتفعيل أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتدريب المحامين على استخدام المنظومات الرقمية الحديثة وآليات التقاضي الإلكتروني بمحاكم الجنايات.

وأكدت النقابة، أن الحضور يقتصر على السادة المحامين الواردة أسماؤهم بالكشوف المنشورة على الموقع الرسمي لنقابة المحامين، وذلك وفقًا للأعداد المقررة للدورة والتنسيق المسبق مع الجهات المنظمة.

وأوضحت النقابة أن هذه الدورة تأتي كخطوة أولى ضمن خطة متكاملة لنشر التدريب على المنظومات الإلكترونية الحديثة، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم دورات مماثلة في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.