نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

تقدم الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، مؤكدًا أنها ستظل محطة وطنية فارقة في تاريخ مصر الحديث.

وأكد نقيب المحامين، أن ثورة 30 يونيو أرست دعائم الاستقرار، ومهدت الطريق لمسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ودعا نقيب المحامين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يوفق الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.