المحامين تفتح باب الاشتراك في أول دورة على منظومات التقاضي عن بُعد بمحاكم الجنايات

أعلنت نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن فتح باب التسجيل أمام المحامين للمشاركة في أول دورة تدريبية على منظومات التقاضي عن بُعد والتطبيقات الإلكترونية المستحدثة بمحاكم الجنايات.

وتُنظم الدورة وزارة العدل بالتعاون مع نقابة المحامين ووزارة الاتصالات، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يونيو، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الاستعداد لتفعيل أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتحول الرقمي بمنظومة العدالة.

وتستهدف الدورة تدريب المحامين على استخدام منظومات التقاضي عن بُعد، وإجراءات التسجيل بمنظومة حضور المحامين إلكترونيًا، والاستعلام عن قرارات المحكمة من خلال منصة إدارة الدعوى الجنائية، إلى جانب التدريب على منظومة تقديم المستندات عن بُعد وتقنيات تحويل المرافعات الصوتية إلى نصوص مكتوبة.

كما تستهدف الدورة مشاركة أكبر عدد من المحامين، على أن يتم لاحقًا تنظيم دورات مماثلة بمختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن التطبيق الفعّال للمنظومات الإلكترونية الحديثة وتحقيق العدالة الناجزة.

وتيسيرًا على السادة المحامين، وفرت نقابة المحامين أتوبيسًا للتحرك من أمام مقر النقابة العامة في تمام الساعة التاسعة صباحًا يوم انعقاد الدورة، فيما يبدأ الحضور بمقر وزارة العدل في الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وعلى السادة المحامين الراغبين في المشاركة سرعة تسجيل أسمائهم لدى سكرتارية نقيب المحامين الدكتور عبدالحليم علام، بمقر النقابة العامة برمسيس.

وكلّف نقيب المحامين الدكتور أبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد للنقابة، بالتنسيق مع مساعد وزير العدل والإشراف على الدورة.