أسعار الخضار اليوم الأحد 16 أغسطس 2026.. تباين في الأسعار بسوق العبور

شهدت أسعار الخضار اليوم، الأحد 16 أغسطس 2026، تباينًا ملحوظًا داخل سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديثات السوق، مع ارتفاع أسعار بعض الأصناف مقابل انخفاض أخرى.

ويُعد سوق العبور من أبرز مؤشرات حركة تداول الخضراوات في مصر، وتُعد أسعاره مرجعًا مهمًا لتجار التجزئة والأسواق المحلية.

أسعار الطماطم والبطاطس اليوم

الطماطم: من 5 إلى 11 جنيهًا للكيلو.

البطاطس: من 12 إلى 20 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن السعر السابق.

أسعار البصل اليوم

البصل الأبيض: من 8 إلى 11 جنيهًا للكيلو.

البصل الأحمر: من 7.5 إلى 9.5 جنيه للكيلو.

أسعار الكوسة والباذنجان والجزر

الكوسة: من 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 4 جنيهات عن السعر السابق.

الجزر: من 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان البلدي: من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو.

الباذنجان الرومي: من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو، بارتفاع 3.5 جنيه عن السعر السابق.

الباذنجان الأبيض: من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، بارتفاع جنيه عن السعر السابق.

أسعار الفلفل اليوم

الفلفل الرومي: من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو، بانخفاض جنيه عن السعر السابق.

الفلفل الحامي: من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو.

الفلفل الألوان: من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار البامية والملوخية

البامية: من 28 إلى 40 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن السعر السابق.

الملوخية: من 5 إلى 6 جنيهات للكيلو.

أسعار الخيار اليوم

الخيار الصوب: من 9 إلى 11 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن السعر السابق.

الخيار البلدي: من 6 إلى 10 جنيهات للكيلو، بارتفاع جنيهين عن السعر السابق.

أسعار الثوم والليمون

الثوم: من 25 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن السعر السابق.

الليمون الأضاليا: من 10 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

وتشهد أسعار الخضراوات في سوق العبور تحركات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض، مع اختلاف الأسعار وفقًا للصنف وجودته وحركة التداول، بينما قد تختلف أسعار البيع للمستهلك عن أسعار الجملة داخل الأسواق والمحال التجارية.