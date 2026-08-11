أسعار الخضار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس.. الطماطم تسجل 21 جنيها

تباينت أسعار الخضراوات اليوم بشكل طفيف بين ارتفاع وانخفاض في بعض الأصناف الرئيسية.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 11أغسطس 2026، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026:

سجل متوسط سعر كيلو الطماطم اليوم نحو 21.02 جنيه، بارتفاع طفيف قيمته 1.71 جنيه بتغير نحو 8.86%.

بلغ متوسط سعر كيلو البطاطس اليوم 19.45 جنيه، محققةً انخفاضاً طفيفاً بقيمة 0.74 جنيه بنسبة وصلت 3.67%

استقر متوسط سعر كيلو الليمون البلدي عند 46.74 جنيه، مرتفعا بقيمة 5.84 جنيه بنسبة تغير بلغت 14.28%.

سجل سعر البامية اليوم متوسط سعر نحو 53.75 جنيه للكيلو، منخفضا بقيمة 1.44 جنيه بنسبة 2.61%.