ضابط أمريكي يطالب بعزل ترامب.. وتحرك عاجل للقوات الجوية

أصدرت قيادة القوات الجوية الأمريكية قرارا بفتح تحقيقا مع ضابط دعا وهو يرتدي ​الزي الرسمي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب ونائبه ‌جيه.دي فانس خلال احتجاج أمام مبنى الكابيتول.



وبحسب وكالات الأنباء ؛ فقد ندد الميجر جيسون واتسون بترامب وفانس بسبب أفعال من بينها شن الحرب ​على إيران دون تفويض من الكونجرس.



وتشير مقاطع الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى قيام شرطة مبنى الكابيتول لإعتقال واتسون الذي كان ​يحمل لافتة احتجاجية تدعو إلى سحب الثقة من ترامب ​وفانس وعزلهما وإدانتهما.



وبحسب البيان الصادر عن قيادة القوات الجوية الأمريكية ؛ فقد أقر مكتب قائد القوات الجوية تروي مينك بصحة التقارير التي أفادت بقيام ​ضابط في القوات الجوية بالاحتجاج عند مبنى الكابيتول، وقال ​في بيان إن التحقيق "سيستمر دون أي عوائق".



وأوضح المكتب في منشور ‌على ⁠إكس “تأخذ الإدارة مزاعم سوء السلوك على محمل الجد، بما في ذلك أي مزاعم قد تقوض الطابع غير الحزبي لجيشنا” حيث

تفرض القوانين التي تحكم أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية ​قيودا على أنشطتهم ​السياسية، لا ⁠سيما أثناء ارتداء الزي العسكري.

وأضاف البيان : كما تحظر المادة 88 من القانون الموحد للقضاء العسكري ​على الضباط استخدام "كلمات ازدرائية ضد الرئيس ونائب ​الرئيس ⁠والكونجرس" وغير ذلك.