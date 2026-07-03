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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضابط أمريكي يطالب بعزل ترامب.. وتحرك عاجل للقوات الجوية

ترامب
ترامب
محمود نوفل

أصدرت قيادة القوات الجوية الأمريكية قرارا بفتح تحقيقا مع ضابط دعا وهو يرتدي ​الزي الرسمي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب ونائبه ‌جيه.دي فانس خلال احتجاج أمام مبنى الكابيتول.
 

وبحسب وكالات الأنباء ؛ فقد ندد الميجر جيسون واتسون بترامب وفانس بسبب أفعال من بينها شن الحرب ​على إيران دون تفويض من الكونجرس.
 

وتشير مقاطع الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى قيام شرطة مبنى الكابيتول لإعتقال واتسون الذي كان ​يحمل لافتة احتجاجية تدعو إلى سحب الثقة من ترامب ​وفانس وعزلهما وإدانتهما.


وبحسب البيان الصادر عن قيادة القوات الجوية الأمريكية ؛ فقد أقر مكتب قائد القوات الجوية تروي مينك بصحة التقارير التي أفادت بقيام ​ضابط في القوات الجوية بالاحتجاج عند مبنى الكابيتول، وقال ​في بيان إن التحقيق "سيستمر دون أي عوائق".
 

وأوضح المكتب في منشور ‌على ⁠إكس “تأخذ الإدارة مزاعم سوء السلوك على محمل الجد، بما في ذلك أي مزاعم قد تقوض الطابع غير الحزبي لجيشنا” حيث
تفرض القوانين التي تحكم أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية ​قيودا على أنشطتهم ​السياسية، لا ⁠سيما أثناء ارتداء الزي العسكري. 

وأضاف البيان : كما تحظر المادة 88 من القانون الموحد للقضاء العسكري ​على الضباط استخدام "كلمات ازدرائية ضد الرئيس ونائب ​الرئيس ⁠والكونجرس" وغير ذلك.

ترامب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الكونجرس الحرب الأمريكية ضد إيران قيادة القوات الجوية الأمريكية

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