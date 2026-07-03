ليلة ورا ليلة تتصدر يوتيوب.. رامي جمال وسعد لمجرد يتجاوزان المليون مشاهدة

واصلت أغنية «ليلة ورا ليلة» للنجمين رامي جمال وسعد لمجرد تحقيق نجاحها، بعدما تصدرت قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على «يوتيوب» بعد يوم واحد من طرحها، متخطية حاجز المليون مشاهدة، إلى جانب تحقيقها نسب استماع مرتفعة عبر مختلف المنصات الموسيقية.

أغنية «ليلة ورا ليلة»

وتعد الأغنية أول تعاون غنائي يجمع بين رامي جمال وسعد لمجرد، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الخضري، وتوزيع موسيقي بمشاركة عدد من الموسيقيين، من بينهم مصطفى نصر على الجيتار وأحمد عيادي على الطبلة.

وكان الثنائي قد طرح الأغنية ضمن ألبوم رامي جمال الجديد «دي علامة»، الذي يستعد لطرحه كاملًا خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب من جمهورهما.

ألبوم رامي جمال

وأعلن الفنان رامي جمال عن طرح ألبومه الجديد «دي علامة» يوم السبت المقبل في تمام الساعة 2 ظهرًا، عبر موقع «يوتيوب» وجميع منصات الموسيقى، وذلك بعد تأجيل موعد طرحه الذي كان مقررًا في 7 يوليو الجاري.



ويضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغنيات التي تجمع بين أكثر من لون موسيقي، مع تعاونات مختلفة مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، في إطار حرصه على تقديم تجربة غنائية متجددة لجمهوره.